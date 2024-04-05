"Выключи, у меня от неё давление поднимается!": армянин смотрит рецепт томатов от Юлии Высоцкой

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Юлия Высоцкая - довольно популярная ведущая, которая позиционирует себя как повар. На просторах Интернета можно найти огромное количество различных рецептов, которые она создала. Правда, многие из них заставляют задаться вопросом — что тут вообще происходит?
Так вышло и с рецептом томатов. То, что она сделала с нормальным продуктом - это, прямо скажем, кощунство. На этот ролик наткнулся армянин, который как-то уже комментировал ее рецепт шашлыка - и чуть не упал в обморок, судя по всему. Теперь он прокомментировал и этот "шедевр".
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она просто в касте избранных, а им можно любую херню.
учитывая что Михалков (Брат мужа Юли), настолько близок к ВВП что ради него собственный отдельный налог придумали, который платится со всех ввозимых в Россию цифровых устройств - вопрос денег в понимании обычного человека (а также в понимании человека обладающего средним и даже крупным бизнесом) ее не интересует от слова вообще, а реклама если и продается то аффилированным структурам, ибо тот прайс что у нее есть никак не пройдет ни под один из показателей в классическом маркетинге.
Это лишь один из примеров во что превращается общество при отсутствии конкуренции и неважности коммерческой ценности продукта.