"Выключи, у меня от неё давление поднимается!": армянин смотрит рецепт томатов от Юлии Высоцкой

Так вышло и с рецептом томатов. То, что она сделала с нормальным продуктом - это, прямо скажем, кощунство. На этот ролик наткнулся армянин, который как-то уже комментировал ее рецепт шашлыка - и чуть не упал в обморок, судя по всему. Теперь он прокомментировал и этот "шедевр".