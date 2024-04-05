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"Выключи, у меня от неё давление поднимается!": армянин смотрит рецепт томатов от Юлии Высоцкой

"Выключи, у меня от неё давление поднимается!": армянин смотрит рецепт томатов от Юлии Высоцкой

Автор:
05 апреля 2024 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Рецепт   Юмор   армянин   озвучка   помидоры   томаты   умора   юлия высоцкая   
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Юлия Высоцкая - довольно популярная ведущая, которая позиционирует себя как повар. На просторах Интернета можно найти огромное количество различных рецептов, которые она создала. Правда, многие из них заставляют задаться вопросом — что тут вообще происходит?

Так вышло и с рецептом томатов. То, что она сделала с нормальным продуктом - это, прямо скажем, кощунство. На этот ролик наткнулся армянин, который как-то уже комментировал ее рецепт шашлыка - и чуть не упал в обморок, судя по всему. Теперь он прокомментировал и этот "шедевр".

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Метки: Прикол   Рецепт   Юмор   армянин   озвучка   помидоры   томаты   умора   юлия высоцкая   
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Том Сойер Час назад
Армянин прав.....
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Йож Полчаса назад
Мы все в ах*уе, не ты один=))
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6k
sumrаknn Полчаса назад
не надо думать что она ипанутая. не надо вспоминать про ее "шедевры". Ее цель не сделать хорошее блюдо, не поделиться отличным рецептом. Ее цель - стать популярной и продавать рекламу, что она успешно делает. А то что побочным продуктом зарабатывания денег, получается гавно вместо блюд - это проблема тех лохов, которые ее смотрят.
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−1
userv14 sumrаknn 6 минут назад
вы не правы.
она просто в касте избранных, а им можно любую херню.
учитывая что Михалков (Брат мужа Юли), настолько близок к ВВП что ради него собственный отдельный налог придумали, который платится со всех ввозимых в Россию цифровых устройств - вопрос денег в понимании обычного человека (а также в понимании человека обладающего средним и даже крупным бизнесом) ее не интересует от слова вообще, а реклама если и продается то аффилированным структурам, ибо тот прайс что у нее есть никак не пройдет ни под один из показателей в классическом маркетинге.
Это лишь один из примеров во что превращается общество при отсутствии конкуренции и неважности коммерческой ценности продукта.
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AccheDin
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