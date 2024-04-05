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Тест на сообразительность: может ли петух назвать себя птицей?

Тест на сообразительность: может ли петух назвать себя птицей?

Автор:
05 апреля 2024 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Тест на сообразительность   Юмор   забавно   умора   
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Парень решил развлечься и провести тест на сообразительность с участием своей подруги. Он задал ей несколько вопросов с подвохом. На большинстве из них девушка прокололась.

А вы сможете ответить правильно до того, как услышите верный ответ? Давайте проверим!

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Тест на сообразительность   Юмор   забавно   умора   
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8  комментариев
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7k
livaneth Час назад
Вот если прямо сейчас посадить этого парня сдавать идиотентест, результат будет таким же
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Умница-красавица 39 минут назад
Во-первых, у петуха отсутствует самодентификация, во-вторых он не умеет говорить
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39k
Андрей Иванов 56 минут назад
Конечно не может, петушиный язык и горло не могут воспроизводить человеческую речь
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61k
dima423 58 минут назад
Девчонка такая приятная, симпатичная)
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2067 постов (2020 в горячем)

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