Тест на сообразительность: может ли петух назвать себя птицей?

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Парень решил развлечься и провести тест на сообразительность с участием своей подруги. Он задал ей несколько вопросов с подвохом. На большинстве из них девушка прокололась.
А вы сможете ответить правильно до того, как услышите верный ответ? Давайте проверим!
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