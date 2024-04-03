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Японцы бегут за корвалолом: в Казахстане изобрели роллы с бешбармаком

Японцы бегут за корвалолом: в Казахстане изобрели роллы с бешбармаком

Автор:
03 апреля 2024 09:48
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Казахстан   вкусно   забавно   креатив   роллы   роллы с бешбармаком   японцы в шоке   
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Далеко не всем нравятся морепродукты и рыба. И что это значит, теперь суши и роллы есть нельзя со всеми? Конечно же можно, просто рыбешку можно заменить вкусным мясом.

Вот, например, роллы по-казахски. По рецепту вместо привычных ингредиентов в нори заворачивают бешбармак и казы, а вместо соевого соуса - бульон из баранины.


Ерунда или красота?

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Метки: Еда   Казахстан   вкусно   забавно   креатив   роллы   роллы с бешбармаком   японцы в шоке   
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6  комментариев
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7k
satra 48 минут назад
Роллы изначально не японская кухня. Японцы едят суси.
Роллы придумали в Штатах, так как кусок сырой рыбы на шматке риса выглядело сомнительно для среднего американца.
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35k
Юр21 12 минут назад
Вещь! Казахи гении!
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27k
Sheir 16 минут назад
Насчет казы-ничего не скажу, но бешбармак есть в холодном виде? Это не то что не вкусно, это противно.
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638
Доцент Полчаса назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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