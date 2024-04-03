Японцы бегут за корвалолом: в Казахстане изобрели роллы с бешбармаком

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Далеко не всем нравятся морепродукты и рыба. И что это значит, теперь суши и роллы есть нельзя со всеми? Конечно же можно, просто рыбешку можно заменить вкусным мясом.
Вот, например, роллы по-казахски. По рецепту вместо привычных ингредиентов в нори заворачивают бешбармак и казы, а вместо соевого соуса - бульон из баранины.
Ерунда или красота?
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Роллы придумали в Штатах, так как кусок сырой рыбы на шматке риса выглядело сомнительно для среднего американца.