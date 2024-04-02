Курьер, который доставит заказ куда угодно

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Пожалуй, все уже видели курьеров на самокатах, велосипедах, автомобилях и своих двоих. А вот этот парень отличился — судя по всему, он способен доставить ваш заказ куда угодно.
Даже в том случае, если передвигаться придется по воде. Довольно необычно.
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