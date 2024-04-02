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Курьер, который доставит заказ куда угодно

Курьер, который доставит заказ куда угодно

Автор:
02 апреля 2024 09:49
Метки: видер   доставка   заказ   курьер   по воде   работа   удивительно   
748
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Пожалуй, все уже видели курьеров на самокатах, велосипедах, автомобилях и своих двоих. А вот этот парень отличился — судя по всему, он способен доставить ваш заказ куда угодно.

Даже в том случае, если передвигаться придется по воде. Довольно необычно.

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Метки: видер   доставка   заказ   курьер   по воде   работа   удивительно   
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Павел 2 минуты назад
День ног ему не нужен....
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 740 постов (691 в горячем)

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