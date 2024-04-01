В Индии мужчина пытался убить собственного брата, переехав его трактором из-за земельного спора

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На видео видно, как мужчина несколько раз проезжает на тракторе вперед и назад по своему брату, в то время как жена жертвы, пытается спасти своего мужа.
В результате инцидента мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в местную больницу для лечения, где его состояние остаётся критическим. Его жена также получила ранения при попытке спасти мужа и ей оказывается медицинская помощь.
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