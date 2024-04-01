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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1319 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Индии мужчина пытался убить собственного брата, переехав его трактором из-за земельного спора

В Индии мужчина пытался убить собственного брата, переехав его трактором из-за земельного спора

Автор:
01 апреля 2024 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   в мире   из-за земельного спора   конфликнт   негатив   новости   спор   трактор   треш   
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На видео видно, как мужчина несколько раз проезжает на тракторе вперед и назад по своему брату, в то время как жена жертвы, пытается спасти своего мужа.

В результате инцидента мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в местную больницу для лечения, где его состояние остаётся критическим. Его жена также получила ранения при попытке спасти мужа и ей оказывается медицинская помощь.

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Метки: Видео   Индия   в мире   из-за земельного спора   конфликнт   негатив   новости   спор   трактор   треш   
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МихА 2 часа назад
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OLDer 15 минут назад
...разлад между братьями - жены
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Опаньки 17 минут назад
один фиг в конце танцы
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Александер 42 минуты назад
Индия как Индия.
Чудят.
Всё как всегда...
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АнтонПолднев 2 часа назад
Удар палкой по тележке был решающим. Сразу всё закончилось
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Максим Макашев 2 часа назад
Болливуд
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1399 постов (1367 в горячем)

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