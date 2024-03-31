Странное выступление танцовщицы в церкви, которое показали на ведущем канале Германии

Необычный танец в церкви от танцовщицы, показанный в прямом телеэфире в рамках трансляции церковной службы посвященной Страстной пятнице на ведущем телеканале Германии, завирусился в международном сегменте соцсетей.
Вот как о телетрансляции рассказывает пресса:
"Службу открыли старший церковный советник Мартин Энгельс и пастор Симона Прис. После короткого открытия танцовщица была вызвана вперёд. Старший церковный советник Энгельс заранее дал объяснение столь резкому появлению. Многие верующие зададут себе вопрос: «Моя Страстная пятница, как она выглядит?» Каково это?» Часто «слов просто не хватает». Пастор продолжил и объяснил, что девушка выражает себя через танец. «И люди узнают себя в своем танце. Они узнают себя в своих эмоциях, в своих мыслях»".
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А вообще да, похоже на одержимость