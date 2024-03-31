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Странное выступление танцовщицы в церкви, которое показали на ведущем канале Германии

Странное выступление танцовщицы в церкви, которое показали на ведущем канале Германии

Автор:
31 марта 2024 11:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Церковь   бесы   в мире   кринж   новости   танец   
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Необычный танец в церкви от танцовщицы, показанный в прямом телеэфире в рамках трансляции церковной службы посвященной Страстной пятнице на ведущем телеканале Германии, завирусился в международном сегменте соцсетей.

Вот как о телетрансляции рассказывает пресса:

"Службу открыли старший церковный советник Мартин Энгельс и пастор Симона Прис. После короткого открытия танцовщица была вызвана вперёд. Старший церковный советник Энгельс заранее дал объяснение столь резкому появлению. Многие верующие зададут себе вопрос: «Моя Страстная пятница, как она выглядит?» Каково это?» Часто «слов просто не хватает». Пастор продолжил и объяснил, что девушка выражает себя через танец. «И люди узнают себя в своем танце. Они узнают себя в своих эмоциях, в своих мыслях»".

Источник:

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Метки: Видео   Церковь   бесы   в мире   кринж   новости   танец   
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22  комментария
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
типа никто не заметил что ЗАПАДлоиды давно в сатанистов превратились со своей толерастией.
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2k
Igor Grishaev Полминуты назад
А могла бы и стриптиз станцевать
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92k
sapér Vodička 3 минуты назад
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25k
MrGod 4 минуты назад
Похоже у них так же, перестали спонсировать псих больницы и больные бегают по городу.
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39k
АнтонПолднев 7 минут назад
Почитал коменты... Эт Вы, друзья, современный балет не видели...
Ссылка youtu.be
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16k
Aaron Bezzazrenia 11 минут назад
Она там чей-то прах что ли рассыпает?

А вообще да, похоже на одержимость
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55k
Войнов 13 минут назад
Как-то пришлось мне присутствовать на вычитке в церкви при изгнании бесов, одна женщина вела себя именно так.
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4k
poбт 19 минут назад
для полной картины не хватает справжнього козака жрущего вареники и борща на белых трусах танцовщицы
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17k
ss 22 минуты назад
Религия и не до такого может довести! Они даже верят в мужика "на небе", который за всеми следит и наказывает за непослушание садистскими методами.

Ссылка www.youtube.com
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21k
anpetrof Полчаса назад
Пляска святого Витта
.
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8k
Ден Полчаса назад
Мой кот в три часа ночи, вкл. режим бесаёбить.
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1k
Фёдор Полчаса назад
Да помогите ей кто нибудь,чтобы не мучилась.
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4k
TOROID Полчаса назад
Девка просто одержима бесами
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4k
Citizenn Полчаса назад
Она припадочная, у нее блохи и она посыпает их дустом
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97k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Это - танец? Я думал, какая-то девка под препаратами беснуется...
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4k
Наталья 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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Горожанин Час назад
Кокаинум.
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19k
banzai7 Час назад
Похоже на неудавшийся опыт экзорцизма.
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60k
turyst Час назад
Ссылка m.youtube.com
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turyst Час назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1828 постов (1784 в горячем)

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