Странное выступление танцовщицы в церкви, которое показали на ведущем канале Германии

Вот как о телетрансляции рассказывает пресса:

"Службу открыли старший церковный советник Мартин Энгельс и пастор Симона Прис. После короткого открытия танцовщица была вызвана вперёд. Старший церковный советник Энгельс заранее дал объяснение столь резкому появлению. Многие верующие зададут себе вопрос: «Моя Страстная пятница, как она выглядит?» Каково это?» Часто «слов просто не хватает». Пастор продолжил и объяснил, что девушка выражает себя через танец. «И люди узнают себя в своем танце. Они узнают себя в своих эмоциях, в своих мыслях»".