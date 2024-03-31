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Сообщество Без кота и жизнь не та 2206 постов • 510 подписчиков подписаться
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Котик застрял на крыше, но к нему быстро пришла помощь

Котик застрял на крыше, но к нему быстро пришла помощь

Автор:
31 марта 2024 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Работник года   забавно   кот   милота   помощь   сппасение   
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Кошки — любопытные существа, а оттого они постоянно пытаются все изучить. Правда, в своих бесконечных исследованиях мира они иногда попадают в неловкие ситуации. Например, как котик из этого видео.

Ему во что бы то ни стало нужно было узнать, что интересного происходит на крыше склада. И, разумеется, он без всяких трудностей забрался туда. Вот только котейка совершил роковую ошибку. А именно, не придумал, как ему спускаться обратно вниз.


Однако фортуна не отвернулась от пушистого и, к его большому счастью, неподалеку был человек со специализированной техникой. Он помог проказнику спуститься вниз и на хорошей ноте закончил его неожиданное приключение.


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Метки: Видео   Работник года   забавно   кот   милота   помощь   сппасение   
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6k
Дмитрий 38 минут назад
Котик какой понятливый
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5k
Terminator 8 минут назад
вот хороший канал про это
автор профессионально занимается котиками
Ссылка www.youtube.com
-
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19k
banzai7 2 часа назад
Хороший человек
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Miralanim
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