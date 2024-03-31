Котик застрял на крыше, но к нему быстро пришла помощь

Ему во что бы то ни стало нужно было узнать, что интересного происходит на крыше склада. И, разумеется, он без всяких трудностей забрался туда. Вот только котейка совершил роковую ошибку. А именно, не придумал, как ему спускаться обратно вниз.

Однако фортуна не отвернулась от пушистого и, к его большому счастью, неподалеку был человек со специализированной техникой. Он помог проказнику спуститься вниз и на хорошей ноте закончил его неожиданное приключение.