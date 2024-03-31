Котик застрял на крыше, но к нему быстро пришла помощь

Кошки — любопытные существа, а оттого они постоянно пытаются все изучить. Правда, в своих бесконечных исследованиях мира они иногда попадают в неловкие ситуации. Например, как котик из этого видео.
Ему во что бы то ни стало нужно было узнать, что интересного происходит на крыше склада. И, разумеется, он без всяких трудностей забрался туда. Вот только котейка совершил роковую ошибку. А именно, не придумал, как ему спускаться обратно вниз.
Однако фортуна не отвернулась от пушистого и, к его большому счастью, неподалеку был человек со специализированной техникой. Он помог проказнику спуститься вниз и на хорошей ноте закончил его неожиданное приключение.
Источник:
- Колыбельная для котика: музыкант убаюкал своего пушистого питомца игрой на пианино
- А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"
- Мужчина помог котику утолить жажду
- Кот решил вздремнуть на фортепиано, пока на нем играл хозяин
- Кот порадовал своего хозяина массажем
автор профессионально занимается котиками