Животных вывело из себя собственное отражение в зеркале

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Часто нас раздражает собственное отражение в зеркале, особенно после бессонной ночи в выходные. Зрелище настолько жуткое, что начинаешь злиться то ли на себя, то ли на зеркало, которое показывает не пойми кого.
Животным из этого видео тоже совершенно не понравилось то, что они обнаружили в зеркале. Птица даже начала бойню с чудищем в зеркале. Не понравился собственный вид и псу. Он даже был готов к атаке, но, увидев злобный оскал «противника» в зеркале, тут же передумал.
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