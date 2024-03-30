Животных вывело из себя собственное отражение в зеркале

Животным из этого видео тоже совершенно не понравилось то, что они обнаружили в зеркале. Птица даже начала бойню с чудищем в зеркале. Не понравился собственный вид и псу. Он даже был готов к атаке, но, увидев злобный оскал «противника» в зеркале, тут же передумал.



