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Животных вывело из себя собственное отражение в зеркале

Животных вывело из себя собственное отражение в зеркале

Автор:
30 марта 2024 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   забавно   зеркало   отражение   отражение в зеркале   
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Часто нас раздражает собственное отражение в зеркале, особенно после бессонной ночи в выходные. Зрелище настолько жуткое, что начинаешь злиться то ли на себя, то ли на зеркало, которое показывает не пойми кого.

Животным из этого видео тоже совершенно не понравилось то, что они обнаружили в зеркале. Птица даже начала бойню с чудищем в зеркале. Не понравился собственный вид и псу. Он даже был готов к атаке, но, увидев злобный оскал «противника» в зеркале, тут же передумал.



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Метки: Юмор   животные   забавно   зеркало   отражение   отражение в зеркале   
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The Dude Час назад
Ссылка www.youtube.com
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860
Ринат Фамутдинов 14 минут назад
Кот себя увидел в зеркале и выгнулся дугой, и страшно так зашипел Минуты 2 так они сами на себя шипели... потом разбежались!!!
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25k
SolomonA Час назад
Судя по выражению морды песеля в конце видео - он понял, что сморозил хрень...
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144k
parallax Час назад
Есть даже тест на интеллект. Только несколько самых умных видов животных способных узнать себя в зеркале.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3483 поста (3285 в горячем)

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