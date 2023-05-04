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Девушки пытаются разгадать загадку с зеркалом

Девушки пытаются разгадать загадку с зеркалом

Автор:
04 мая 2023 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   зеркало   люди   отражение   физика   
1082
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Не учи физику и другие точные науки в школе и вся твоя жизнь будет наполнена магическими чудесами.

Пользователи Тиктока в шоке от возможностей зеркала. Представительницы прекрасного пола удивляются тому, что «спрятанный» предмет отражается.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   зеркало   люди   отражение   физика   
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12  комментариев
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52k
smakido 58 минут назад
Не знаю почему, но я вдруг вспомнил, что раньше возмущался, когда читал, например, на тюбике с кремом для рук надпись "не для еды". Думал:для кого пишут такие очевидные вещи? Теперь понял!
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9k
Copycat Минуту назад
Я постоянно подвергаю уровень умственных способностей пользователей тиктока, а на меня каждый раз возмущаются, ну сами посмотрите)
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5k
satra 2 минуты назад
Зеркало всё знает. Оно такое.

Ссылка coub.com
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23k
Bar0 21 минуту назад
Что за бредятина?
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7k
Николай 24 минуты назад
8 класс Физика раздел оптика... прогулял школу и будешь "Гарри Поттером"
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14k
net Полчаса назад
Девушки пытаются разгадать загадку с зеркаломПосмотреть
Девушки пытаются разгадать загадку с зеркалом
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7
Валера Петров Полчаса назад
в принципе достаточно точно описывает аудиторию тиктока и шортсов разных брендов.
причем ну ладно тебе 3-4 года - ты поймешь что прямая есть между зеркалом и объектом.
хотя в случае с двумя пиндосскими жиробасинами - действительно магия, я думал их гравитационные поля должны были искривить траекторию распространения света.
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2k
Руслан 39 минут назад
Не смешной ролик, а грустный и страшный. Вот и выросло поколение, не знающих физику вообще
И эти тупоголовые дебилы будут рожать детей...
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27k
Serg2001 42 минуты назад
О сколько же открытий чудных готовит жизнь для тиктокеров...))
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2k
wwwoffka 1 47 минут назад
Девушки пытаются разгадать загадку с зеркаломПосмотреть
Девушки пытаются разгадать загадку с зеркалом
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66
WebClickWebClick 52 минуты назад
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