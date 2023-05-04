Девушки пытаются разгадать загадку с зеркалом

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Не учи физику и другие точные науки в школе и вся твоя жизнь будет наполнена магическими чудесами.
Пользователи Тиктока в шоке от возможностей зеркала. Представительницы прекрасного пола удивляются тому, что «спрятанный» предмет отражается.
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причем ну ладно тебе 3-4 года - ты поймешь что прямая есть между зеркалом и объектом.
хотя в случае с двумя пиндосскими жиробасинами - действительно магия, я думал их гравитационные поля должны были искривить траекторию распространения света.