Коровы поплавали в море, прежде чем отправиться на пастбище

Фермер привёз своих коров на остров для выпаса. Мужчина запечатлел, как животные с удовольствием прыгают из лодки в воду и добираются до острова вплавь.
Конечно, коровы умеют плавать, но всё-таки они как-то не представляются такими уж плавучими животными.
Однако, у многих зрителей изменилось мнение на плавучесть коров, после того, как они посмотрели видеоролик, снятый в графстве Мейо (Ирландия). Фермер Майкл Лавелл вёз своих питомиц на остров Инишкеа для выпаса, и ему даже не потребовалось причаливать вплотную к берегу. Животные с готовностью выстроились в очередь и прыгали в воду, чтобы добраться до пастбища вплавь.
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Фермер добавил, что использовал традиционный способ доставки скота на остров — так делали ещё его предки много лет назад. При этом коров даже не стоило как-то особенно подбадривать. Они и так знали, что и как нужно делать. И почему бы не устроить заплыв, если есть такая возможность?
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