Коровы поплавали в море, прежде чем отправиться на пастбище

Конечно, коровы умеют плавать, но всё-таки они как-то не представляются такими уж плавучими животными.

Однако, у многих зрителей изменилось мнение на плавучесть коров, после того, как они посмотрели видеоролик, снятый в графстве Мейо (Ирландия). Фермер Майкл Лавелл вёз своих питомиц на остров Инишкеа для выпаса, и ему даже не потребовалось причаливать вплотную к берегу. Животные с готовностью выстроились в очередь и прыгали в воду, чтобы добраться до пастбища вплавь.