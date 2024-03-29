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Коровы поплавали&nbsp;в море, прежде чем отправиться на пастбище

Коровы поплавали в море, прежде чем отправиться на пастбище

Автор:
29 марта 2024 07:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   выпас   животные   ирландия   корова   остров   
1585
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Фермер привёз своих коров на остров для выпаса. Мужчина запечатлел, как животные с удовольствием прыгают из лодки в воду и добираются до острова вплавь.

Конечно, коровы умеют плавать, но всё-таки они как-то не представляются такими уж плавучими животными.

Однако, у многих зрителей изменилось мнение на плавучесть коров, после того, как они посмотрели видеоролик, снятый в графстве Мейо (Ирландия). Фермер Майкл Лавелл вёз своих питомиц на остров Инишкеа для выпаса, и ему даже не потребовалось причаливать вплотную к берегу. Животные с готовностью выстроились в очередь и прыгали в воду, чтобы добраться до пастбища вплавь.

Фермер добавил, что использовал традиционный способ доставки скота на остров — так делали ещё его предки много лет назад. При этом коров даже не стоило как-то особенно подбадривать. Они и так знали, что и как нужно делать. И почему бы не устроить заплыв, если есть такая возможность?

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Метки: Видео   в мире   выпас   животные   ирландия   корова   остров   
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3  комментария
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3k
Сергей Викторович 43 минуты назад
"При этом коров даже не стоило как-то особенно подбадривать" - что он звездит? Слышно же как он их подгоняет. И видно, что коровы в некоторых раздумьях перед прыжком.
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2k
smokes 3 минуты назад
ага, это как в анекдоте, про купание на спор в бассейне с крокодилом.. :)
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6k
sumrаknn 16 минут назад
Конечно, коровы умеют плавать, но всё-таки они как-то не представляются такими уж плавучими животными./// Лоси, олени плавают, чтоб коровам не плавать. Хотелось посмотреть, но.... в пресной воде. в море у коровы99% туши под водой, выталкивающая сила такова, что можно ногами не двигать - не утонешь. в пресной уже другой коленкор.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3885 постов (3879 в горячем)

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