Пёс неожиданно залез в кошачий домик

Все знают, что коты — это жидкость, но вот большинство собак не настолько изворотливы и пластичны. Однако пса из видео это не остановило. Он захотел забраться в кошачий домик и немного полежать там, а заодно поразить кота.

В итоге пёсику удалось выполнить все, что он запланировал. Он быстро залез в домик, удобно там устроился и сильно удивил кота, хотя тот и попытался сделать вид, что ничего необычного не происходит. «Совсем чокнулся, лохматый? Этот дом тебе явно не по размеру», — возмутился бы котофей, если бы научился разговаривать.