Пёс неожиданно залез в кошачий домик

Пёс решил забраться в кошачий домик и немного там полежать. Наблюдающий за нахальной выходкой кот его не смутил, как и то, что домик оказался явно не по размеру.
Все знают, что коты — это жидкость, но вот большинство собак не настолько изворотливы и пластичны. Однако пса из видео это не остановило. Он захотел забраться в кошачий домик и немного полежать там, а заодно поразить кота.
В итоге пёсику удалось выполнить все, что он запланировал. Он быстро залез в домик, удобно там устроился и сильно удивил кота, хотя тот и попытался сделать вид, что ничего необычного не происходит. «Совсем чокнулся, лохматый? Этот дом тебе явно не по размеру», — возмутился бы котофей, если бы научился разговаривать.
Источник:
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