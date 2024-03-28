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Пёс неожиданно залез в кошачий домик

Пёс неожиданно залез в кошачий домик

Автор:
28 марта 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   
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Пёс решил забраться в кошачий домик и немного там полежать. Наблюдающий за нахальной выходкой кот его не смутил, как и то, что домик оказался явно не по размеру.

Все знают, что коты — это жидкость, но вот большинство собак не настолько изворотливы и пластичны. Однако пса из видео это не остановило. Он захотел забраться в кошачий домик и немного полежать там, а заодно поразить кота.

В итоге пёсику удалось выполнить все, что он запланировал. Он быстро залез в домик, удобно там устроился и сильно удивил кота, хотя тот и попытался сделать вид, что ничего необычного не происходит. «Совсем чокнулся, лохматый? Этот дом тебе явно не по размеру», — возмутился бы котофей, если бы научился разговаривать.

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Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   
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Enigma Kuutar 13 минут назад
Теремок. =)
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3591 пост (3500 в горячем)

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