"700 рублей за плесень": Агату Муцениеце возмутил плесневелый виноград в магазине

1184
1
1
Актриса Агата Муцениеце взяла на себя роль конролирующих служб в магазине и отыскала испортившиеся продукты в известной продуктовой сети.
Звезда сериала "Закрытая школа" сняла видео в одном из магазинов российской частной сети продовольственных супермаркетов.
Она обратила внимание на заплесневелый виноград в упаковке.
"Кишмиш весь гнилой на дне и с плесенью. Какого фига?" — возмутилась Агата.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Подмосковье кота приняли на работу в магазин
- В Москве полицейские задержали девушку, которая молилась на консервированные ананасы
- Дерзкое похищение огурца из магазина
- Женщина по-гусарски посетила алкомагазин
- Батя пытается не махать рукой во время разговора
Новости партнёров
реклама
Чистое сотрясание воздуха для хайпа))
гмошный с консервантами полгода пролежал бы как новенький.
что то дорого она себя оценила.