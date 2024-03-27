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"700 рублей за плесень": Агату Муцениеце возмутил плесневелый виноград в магазине

"700 рублей за плесень": Агату Муцениеце возмутил плесневелый виноград в магазине

Автор:
27 марта 2024 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Агата Муцениеце   азюука вкуса   актриса   виноград   возмущение   магазин   плесень   
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Актриса Агата Муцениеце взяла на себя роль конролирующих служб в магазине и отыскала испортившиеся продукты в известной продуктовой сети.

Звезда сериала "Закрытая школа" сняла видео в одном из магазинов российской частной сети продовольственных супермаркетов.


Она обратила внимание на заплесневелый виноград в упаковке.

"Кишмиш весь гнилой на дне и с плесенью. Какого фига?" — возмутилась Агата.


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Метки: Агата Муцениеце   азюука вкуса   актриса   виноград   возмущение   магазин   плесень   
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20  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
Ну нашла она подгнившую виноградину, и что дальше? Как говорится не хочешь не бери! Иди на рынок и ты увидишь десяток подгнивших виноградин на одной веточке, а если не будешь контролировать что тебе кладут в пакет, ваще шок получишь от внутреннего содержания))
Чистое сотрясание воздуха для хайпа))
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6k
hhwost 20 минут назад
потому что натуральный?
гмошный с консервантами полгода пролежал бы как новенький.
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10k
Zhora Полчаса назад
Это такой сорт, дор-блю
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3k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
В большинстве магазинов формата "у дома" выкладка ФРОВ на витринах которые не охлаждаются потому что поставки идут либо каждый день либо через день . Привезли -продали . Конечно при таком подходе часть продукции портится потому что t хранения +8 +10 должна быть а по факту +20 +25 . ну сгнило и сгнило списали вывезли и выложили новое . Просто если бы не этот пост я бы и не знал что был такой сериал и что есть такая калогривая актриска.
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14k
Владимир Час назад
Я если нахожу просрочку или гниль, просто отдаю сотруднику магазина. Ну бывает, не уследили. Видосики не записываю.
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13k
Sapsan Час назад
Чего-чего цеце? Кто эта такая?
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11k
Алексей Час назад
Лапает в магазине руками все подряд и потом ребенка трогает за лицо
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6k
Григорий Час назад
плесень нашла плесень, каким местом звезда, где, кто вообще такая?
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3k
Fiverknot Час назад
Если она сама говорит, что дорого, то нафига она Азбуку ходит, а не в Магнит, Дикси или Перекресток? Там 90% продуктов от тех же производителей.
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307
Dima 2 часа назад
если бы не плесень ни виноградинке, я б ни когда не узнал кто она такая.
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7k
Старичок 2 часа назад
а что это за тело?
что то дорого она себя оценила.
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479
mosazer 2 часа назад
Дорогая Агата, пусть это будет самое страшное, что может случится с Вами в этом прекрасном и совершенном мире))
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну не покупай, уберут... Не убрали? - Не ходи в этот магазин! Магазинов кругом навалом, зачем ходить туда, где херню продают?
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1813 постов (1527 в горячем)

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