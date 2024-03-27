В Индии слон устроил переполох в деревне

Во время своего визита слон повредил несколько автомобилей и строений. Затем он догнал местного жителя преклонного возраста и сбил его.

К счастью, зверя удалось прогнать. Пострадавший мужчина, получивший не опасные для жизни травмы, был доставлен в больницу.