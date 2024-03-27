В Индии слон устроил переполох в деревне

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Слон зашёл в небольшой населённый пункт, находящийся в окрестности города Коимбатур (штат Тамилнад, Индия).
Во время своего визита слон повредил несколько автомобилей и строений. Затем он догнал местного жителя преклонного возраста и сбил его.
К счастью, зверя удалось прогнать. Пострадавший мужчина, получивший не опасные для жизни травмы, был доставлен в больницу.
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