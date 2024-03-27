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В Индии слон устроил переполох в деревне

В Индии слон устроил переполох в деревне

Автор:
27 марта 2024 07:18
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   в мире   животные   нападение   слон   
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Слон зашёл в небольшой населённый пункт, находящийся в окрестности города Коимбатур (штат Тамилнад, Индия).

Во время своего визита слон повредил несколько автомобилей и строений. Затем он догнал местного жителя преклонного возраста и сбил его.

К счастью, зверя удалось прогнать. Пострадавший мужчина, получивший не опасные для жизни травмы, был доставлен в больницу.

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Метки: Видео   Индия   в мире   животные   нападение   слон   
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1  комментарий
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Игорь 39 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде..

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Eсли oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

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Заpанее Вам бoльшoе челoвеческoе спасибo.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3568 в горячем)

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