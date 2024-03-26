Ёж прогнал кота, пытавшегося съесть его еду

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На камеру наблюдения попал небольшой конфликт между котом и ежом. Кот обнаружил и начал есть еду, оставленную для ежика. Колючий подошёл к незваному гостю и попытался укусить его.
Автор видео уточняет, что ёжик именно напал, а не случайно уколол кота. Подобные вещи ёж регулярно проделывает с лисами, которые также приходят за едой.
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