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Ёж прогнал кота, пытавшегося съесть его еду

Ёж прогнал кота, пытавшегося съесть его еду

Автор:
26 марта 2024 14:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   конфликт   кот   кошка   ёж   
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На камеру наблюдения попал небольшой конфликт между котом и ежом. Кот обнаружил и начал есть еду, оставленную для ежика. Колючий подошёл к незваному гостю и попытался укусить его.

Автор видео уточняет, что ёжик именно напал, а не случайно уколол кота. Подобные вещи ёж регулярно проделывает с лисами, которые также приходят за едой.

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Метки: Видео   Еда   конфликт   кот   кошка   ёж   
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6  комментариев
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182
DuckTales 2 часа назад
Ты че хвостатый, охренел ?
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30k
Serg2001 40 минут назад
Боевой ёж!
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8k
rutt Час назад
Слава Великим Ежам!
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1k
SergS1 Час назад
У нас на даче летом бывает ёж. Приходит не просто так, это часть ежедневного обхода нескольких участков и почти на каждом его чем-то угощают. Жена угостила несколькими кусочками шашлыка и наша кошка была страшно этим возмущена, шипела и пыталась отобрать мясо. Но аккуратно - видимо уже знакома.
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2k
SoulSeeker 2 часа назад
Ну котик явно не интеллектуал: хватал бы жрачку и прыгал бы на стул, или просто свалил куда-то. Скорее всего просто не очень голодный был.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3562 в горячем)

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