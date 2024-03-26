Пьяная жена прокурора оскорбляет таксиста

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В машину к таксисту села пьяная женщина с бутылкой пива. Водитель сделал ей замечание и услышал много неприятных слов в свой адрес.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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