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Пьяная жена прокурора оскорбляет таксиста

Пьяная жена прокурора оскорбляет таксиста

Автор:
26 марта 2024 14:14
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   жена   клиент   прокурор   хамство   
1215
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В машину к таксисту села пьяная женщина с бутылкой пива. Водитель сделал ей замечание и услышал много неприятных слов в свой адрес.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Такси   жена   клиент   прокурор   хамство   
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10  комментариев
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17k
Kostick Час назад
а где вы тут женщину увидели? жаба мерзкая
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72k
Пётровыч Минуту назад
Мерзкая жирная быдло алкашка.
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176
DuckTales 13 минут назад
Жена прокурора... Что же там за прокурор ?
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11k
Vacony 39 минут назад
а че так - личного авто или водителя нет ? ..
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26k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Ибо сказано: Да убоится жена мужа своего!
Как может муж выполнять свои обязанности, когда даже жену свою в узде не держит! Он сам её должен приструнить, высечь, ну или как то иначе в чувство привести!

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5k
Денис 46 минут назад
А это точно не муж прокурора?
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521
danieldewitte 48 минут назад
Любой прокурор не дурак как минимум и знает себе цену. Как можно находится рядом с этим мерзким животным более одной минуты и не вырвать ее поганое жало?!
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4k
Максим Макашев Час назад
стесняюсь спросить: её мужик ещё работает в прокуратуре, или уже "проводит профилактическую работу" со своей шмарой?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3606 постов (3562 в горячем)

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