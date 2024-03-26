Девон-рекс: очаровательная ушастая порода кошек

1063
1
1
Знакомьтесь, котята породы кошек Девон-рекс. Эту удивительную породу вывели в Великобритании в 60-е годы. Представители отличаются очень добрым характером и поистине неординарной внешностью.
Милые ушастые котики породы Девон-рекс.
Источник:
Ссылки по теме:
- 12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море
- Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара
- Фото кошки в тележке супермаркета вызвало кучу споров
- 30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады
- Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам
Новости партнёров
Последнее время в моде уроды, что кошки, что собаки! Что с людьми творится?!