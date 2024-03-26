FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2183 поста • 508 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Девон-рекс: очаровательная ушастая порода кошек

Девон-рекс: очаровательная ушастая порода кошек

Автор:
26 марта 2024 07:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Девон-рекс   животные   коты   кошки   милота   порода   
1063
1
1

Знакомьтесь, котята породы кошек Девон-рекс. Эту удивительную породу вывели в Великобритании в 60-е годы. Представители отличаются очень добрым характером и поистине неординарной внешностью.

Милые ушастые котики породы Девон-рекс.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Девон-рекс   животные   коты   кошки   милота   порода   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Влад 2 часа назад
Очаровашка. Осталось придумать где взять на на него 50+ штук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 46 минут назад
Гремлин какой-то!
Последнее время в моде уроды, что кошки, что собаки! Что с людьми творится?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2940 постов (2881 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

853299



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были...
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Набирающие популярность в сообществах
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут...
С добрым утром
С добрым утром
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#теракт#машина#автомир#ДТП#забавно#история#кино#дети
#фото#Прикол#кот#автомобили#позитив#милота#задержание#полиция#собака#Китай
#Юмор#интересно#люди#факты#Крокус сити холл#аварии#авто аварии#кошка#Госдума#кошки
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) 12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море 12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море Старую кошку никто не хотел забирать к себе Старую кошку никто не хотел забирать к себе Фото кошки в тележке супермаркета вызвало кучу споров Фото кошки в тележке супермаркета вызвало кучу споров Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам 30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады 30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады

На что жалуетесь?

Вернуться