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Сообщество Без кота и жизнь не та 1611 постов • 471 подписчик подписаться
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30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады

30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады

Автор:
26 мая 2023 20:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошачья мебель   кошки   мебель   милота   
1255
31

Что может быть лучше классической фотоподборки с котиками? Фотоподборка сытых, умиротворенных, спящих и вообще полностью довольных жизнью котиков, конечно же! А если они при этом еще и окружены крошечной мебелью, сделанной специально для них заботливыми хозяевами, то это просто уже выходит за все допустимые границы умиления. А на Reddit'е таких целое сообщество, между прочим — умиляйся не хочу!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   коты   кошачья мебель   кошки   мебель   милота   
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АнтонПолднев 2 часа назад
Без кота и жизнь не та...
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Elena Ki Полчаса назад
Коты сидят на всех этих предметах мебели, пока они новые (в котовском окружении), т.е. не пахнут котом. По этой же причине коты ложатся на свежепроглаженное белье. Как только вещи пропитаются запахом кота, они ему станут неинтересны.
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