30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады

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Что может быть лучше классической фотоподборки с котиками? Фотоподборка сытых, умиротворенных, спящих и вообще полностью довольных жизнью котиков, конечно же! А если они при этом еще и окружены крошечной мебелью, сделанной специально для них заботливыми хозяевами, то это просто уже выходит за все допустимые границы умиления. А на Reddit'е таких целое сообщество, между прочим — умиляйся не хочу!
1. «Я связала и эту кошачью кушетку с подогревом, и сейчас работаю над второй, чтобы получился комплект. Знакомьтесь, это Рипли!»
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2. «Папа построил для котят сестры двухъярусную кровать, и они действительно на ней спят!»
7. Певец Брайан Дэвис установил очень высокую планку в плане того, как надо баловать свою кошку
12. Из-за сильных холодов на улице учебная бригада турецких ВВС построила казарму для уличных кошек
23. «Диван, который я сделала специально для своей кошки размера XL, поскольку обычно кошачья мебель слишком мала для нее»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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