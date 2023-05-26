30+ котеек, которые живут в тепле и уюте — и мы бесконечно за них рады

Что может быть лучше классической фотоподборки с котиками? Фотоподборка сытых, умиротворенных, спящих и вообще полностью довольных жизнью котиков, конечно же! А если они при этом еще и окружены крошечной мебелью, сделанной специально для них заботливыми хозяевами, то это просто уже выходит за все допустимые границы умиления. А на Reddit'е таких целое сообщество, между прочим — умиляйся не хочу!