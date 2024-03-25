Уютное убежище бездомного кота

1123
1
1
Неравнодушные люди установили для бездомного кота небольшую палатку. Теперь питомцу не страшны капризы погоды.
Дикий поневоле.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Пёс удивил кота необычной техникой боя
- Восхитительно-странные котэ с необъяснимым поведением
- Котофеи, которым нужен экзорцист
- Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников
Новости партнёров
реклама
В наше время хорошего мало.
А тут сразу четыре хороших новости