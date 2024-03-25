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Сообщество Без кота и жизнь не та 2181 пост • 508 подписчиков подписаться
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Уютное убежище бездомного кота

Уютное убежище бездомного кота

Автор:
25 марта 2024 15:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   бездомный кот   дом   кот   кошка   палатка   убежище   
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Неравнодушные люди установили для бездомного кота небольшую палатку. Теперь питомцу не страшны капризы погоды.

Дикий поневоле.

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Метки: Видео   бездомный кот   дом   кот   кошка   палатка   убежище   
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1  комментарий
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Darki Час назад
Хорошие люди,хорошая новость,хороший домик,хороший котик.
В наше время хорошего мало.
А тут сразу четыре хороших новости
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3567 постов (3531 в горячем)

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