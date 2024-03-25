Кот почти поддался соблазну

То, как мы противостоим соблазнам, показывает нашу стойкость и твердость духа. Но порой искушение слишком высоко, как у главного героя этого видео.

В этот момент внутри него явно боролось добро и зло. Но пушистик прекрасно знает и помнит, чем ему может грозить столь желанный кусь хозяйской ноги, и успевает затормозить себя прямо перед роковым шагом. Добро все же победило.