Кот почти поддался соблазну

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Домашний кот на своём примере показал, как выглядит борьба с искушением. Питомец из последних сил сдерживал себя от того, чтобы укусить хозяйку.
То, как мы противостоим соблазнам, показывает нашу стойкость и твердость духа. Но порой искушение слишком высоко, как у главного героя этого видео.
В этот момент внутри него явно боролось добро и зло. Но пушистик прекрасно знает и помнит, чем ему может грозить столь желанный кусь хозяйской ноги, и успевает затормозить себя прямо перед роковым шагом. Добро все же победило.
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