FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2178 постов • 508 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот почти поддался соблазну

Кот почти поддался соблазну

Автор:
25 марта 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   искушение   кот   соблазн   укус   
1838
1
1

Домашний кот на своём примере показал, как выглядит борьба с искушением. Питомец из последних сил сдерживал себя от того, чтобы укусить хозяйку.

То, как мы противостоим соблазнам, показывает нашу стойкость и твердость духа. Но порой искушение слишком высоко, как у главного героя этого видео.

В этот момент внутри него явно боролось добро и зло. Но пушистик прекрасно знает и помнит, чем ему может грозить столь желанный кусь хозяйской ноги, и успевает затормозить себя прямо перед роковым шагом. Добро все же победило.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   искушение   кот   соблазн   укус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
banzai7 Час назад
Знает, что люлей отхватит, но отказаться не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−2
12k
DumDum Полчаса назад
Посмотрел документалку об удавах и стало интересно примериться, сможет ли заглотнуть целиком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 48 минут назад
Кусь да кусь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3118 постов (3007 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

976821



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия...
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Набирающие популярность в сообществах
Конан-литератор: отец и заложник Шерлока Холмса — Артур Конан Дойль⁠⁠
Конан-литератор: отец и заложник Шерлока Холмса — Артур Конан Дойль⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#террористы#кино#милота#подборка#Спорт#интересное#съемка
#животные#Крокус сити холл#кот#факты#история#Krokus#Реакция#Жизнь#фильм#crocus city hall
#теракт#Юмор#забавно#интересно#дети#Прикол#познавательно#собака#кошка
Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало Проголодался: смелый кот достал мясо из пасти крокодила Проголодался: смелый кот достал мясо из пасти крокодила Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Кот помог хозяевам провести кабель Кот помог хозяевам провести кабель Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков

На что жалуетесь?

Вернуться