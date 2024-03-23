Девушке отказали в работе 53 раза подряд, потому что она училась по YouTube

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Есть расхожее мнение, что YouTube убил образование. Сейчас почти все приличные университеты имеют свои лекции, которые можно смотреть из любой точки планеты. Да даже учиться можно дистанционно. Но эта девушка почему-то страдает. Почему?
Надеюсь, что я не попаду к такому "врачу"!
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Если реально то можно посоветовать мясником на рынке начать зарабатывать опыт потом может ув резюме указать опыт .