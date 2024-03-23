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Девушке отказали в работе 53 раза подряд, потому что она училась по YouTube

Девушке отказали в работе 53 раза подряд, потому что она училась по YouTube

Автор:
23 марта 2024 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   врач   образование   работа   троллинг   фейспалм   ютуб   
719
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Есть расхожее мнение, что YouTube убил образование. Сейчас почти все приличные университеты имеют свои лекции, которые можно смотреть из любой точки планеты. Да даже учиться можно дистанционно. Но эта девушка почему-то страдает. Почему?

Надеюсь, что я не попаду к такому "врачу"!

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Метки: Видео   Юмор   врач   образование   работа   троллинг   фейспалм   ютуб   
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3  комментария
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939
Вик Тор 37 минут назад
Все таки похоже на юную жЫрную тролль.
Если реально то можно посоветовать мясником на рынке начать зарабатывать опыт потом может ув резюме указать опыт .
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59k
zloykoyot Полчаса назад
Вопрос номер раз. Она не в курсе, что врачи не только в универе на жопе сидят, но и постоянно на практике в больницах? Номер два, она сама бы пошла к такому же образованному хирургу на операцию?
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290
Игорь 36 минут назад
Сочувствую девушке.... разумеется научиться можно чему нибудь и как нибудь, и в Ютубе. Но сомневаюсь, что это можно сделать на ХИРУРГА (!?) ускоренным образом... Ну на дерматолога может быть ещё потянет, а на хирурга точно НЕТ,. Откуда столько амбиций?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3475 постов (3276 в горячем)

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