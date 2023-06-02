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Глава семейства увидел, что на упаковках с тампонами супруги написаны буквы L и R решил узнать, зачем ей нужны левый и правый тампоны. Женщина не смогла сдержать смех.
Примерный перевод:
- Что?
- Ты должна кое-что мне объяснить
- Почему у тебя есть левый и правый тампоны?
- О Боже
- Я думал, что должен быть только один - центральный... Но я не понимаю...
- Этот Light (с небольшой впитывающей способностью), другой Regular (со средней впитывающей способностью).
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