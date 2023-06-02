Примерный перевод:

- Что?

- Ты должна кое-что мне объяснить

- Почему у тебя есть левый и правый тампоны?

- О Боже

- Я думал, что должен быть только один - центральный... Но я не понимаю...

- Этот Light (с небольшой впитывающей способностью), другой Regular (со средней впитывающей способностью).