Женщина с двумя вагинами утверждает, что одна из них —&nbsp;для мужа, другая —&nbsp;для карьеры

Женщина, родившаяся с двумя влагалищами, смирилась со своим редким заболеванием и стала популярным создателем контента на OnlyFans. Она заявляет, что одна вагина у неё для работы, а другая — для...