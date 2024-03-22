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Пёс был пойман с поличным

Пёс был пойман с поличным

Автор:
22 марта 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   ветчина   животные   собака   
2779
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Пёс пришёл на кухню и увидел нарезанную ветчину. Он похитил один кусок и попытался это скрыть.

Песики могут быть очень хороши в актерском мастерстве, когда того требует ситуация. Чаще всего, когда они что-то натворили или пытаются что-то скрыть, как главный герой этого видео.

Однако он не учел несколько нюансов: песик превратился в статую и поэтому выглядел весьма подозрительно около ветчины, от которой не хватало куска. Конечно же, хозяин быстро смекнул, что к чему, и нашел недостающий кусочек мясного пазла во рту подозрительной статуи.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   ветчина   животные   собака   
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8  комментариев
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10k
vasilykopkov 48 минут назад
Есть не хотел, но стырил.
Бабушка с хомяком согрешила...
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10k
Trenzel2003 13 минут назад
Он не стырил. Он ее спасал.
И вообще, разве можно на этого добряка злиться?
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3k
Оксид Бетона 15 минут назад
Защеканец!
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5k
foggen2 53 минуты назад
Второе фото вызвало ленивый комментарий от моей,только что проснувшейся жены-"Опять порнуху смотришь....?"
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11k
Алексей Час назад
Он не ел,просто спрятал что бы пошутить
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11k
МихА 2 часа назад
Хитрюга прохиндей проныра
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5k
Горожанин 2 часа назад
Схомячил.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3185 постов (3124 в горячем)

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