Пёс был пойман с поличным

Песики могут быть очень хороши в актерском мастерстве, когда того требует ситуация. Чаще всего, когда они что-то натворили или пытаются что-то скрыть, как главный герой этого видео.

Однако он не учел несколько нюансов: песик превратился в статую и поэтому выглядел весьма подозрительно около ветчины, от которой не хватало куска. Конечно же, хозяин быстро смекнул, что к чему, и нашел недостающий кусочек мясного пазла во рту подозрительной статуи.