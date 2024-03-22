Пёс был пойман с поличным

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Пёс пришёл на кухню и увидел нарезанную ветчину. Он похитил один кусок и попытался это скрыть.
Песики могут быть очень хороши в актерском мастерстве, когда того требует ситуация. Чаще всего, когда они что-то натворили или пытаются что-то скрыть, как главный герой этого видео.
Однако он не учел несколько нюансов: песик превратился в статую и поэтому выглядел весьма подозрительно около ветчины, от которой не хватало куска. Конечно же, хозяин быстро смекнул, что к чему, и нашел недостающий кусочек мясного пазла во рту подозрительной статуи.
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Бабушка с хомяком согрешила...
И вообще, разве можно на этого добряка злиться?