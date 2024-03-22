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Такса решила принять солнечную ванну

Такса решила принять солнечную ванну

Автор:
22 марта 2024 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   солнце   солнчная ванна   
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Такса перетащила любимую лежанку поближе к окну, чтобы понежиться лучах солнца.

На дворе уже весна, а значит пора готовиться к летнему сезону. Покупать солнцезащитные очки, почаще выходить гулять или перетаскивать любимую лежанку на солнечное место, как делают приятели из этого видео.

Им очень нравится отдыхать и нежиться в живительных лучах солнца. Вот только солнышко иногда убегает от них, и хвостикам приходится его догонять. А именно, перетаскивать свою лежанку на солнечное место.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собака   солнце   солнчная ванна   
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2  комментария
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10k
vasilykopkov 41 минуту назад
Вот засранец.
И как точно все рассчитал. Браво!
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5k
Serj81 16 минут назад
Какое милое описание))
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3185 постов (3124 в горячем)

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