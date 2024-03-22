Такса решила принять солнечную ванну

На дворе уже весна, а значит пора готовиться к летнему сезону. Покупать солнцезащитные очки, почаще выходить гулять или перетаскивать любимую лежанку на солнечное место, как делают приятели из этого видео.

Им очень нравится отдыхать и нежиться в живительных лучах солнца. Вот только солнышко иногда убегает от них, и хвостикам приходится его догонять. А именно, перетаскивать свою лежанку на солнечное место.