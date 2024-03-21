Первый пациент с имплантом в мозге играет в шахматы «силой мысли»

Первый пациент с имплантом в мозге продемонстрировал, как играет в шахматы на компьютере. Компания Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, провела стрим, где мужчина поделился своими впечатлениями.
Трансляцию компания Neuralink провела в соцсети Х. 29-летний Нолан рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч.
Он любит играть в шахматы, но до недавнего времени не мог этого делать. В ходе трансляции он продемонстрировал, как имплант позволяет ему двигать курсор на экране своего ноутбука силой мысли, переставляя фигуры. По словам Нолана, ему лишь достаточно "подумать об этом". Свои ощущения он сравнил с использованием "силы" из "Звездных войн".
Также Нолан отметил, что легко перенес операцию по установке импланта.
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