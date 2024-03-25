Первый пациент с имплантом в мозге силой мысли сыграл в игру со своим отцом⁠⁠

29-летний Ноланд Арбо с вживлённым чипом от Neuralink смог силой мысли сыграть в Mario Kart вместе со своим отцом. Небольшую запись их совместного заезда показали в ходе мероприятия, организованного нейротехнологической компанией Neuralink.

Ноланд рассказал, что чип позволяет ему чувствовать себя обычным, не парализованным человеком. По словам мужчины, с помощью Neuralink он может выполнять различные задачи на компьютере, причём с каждым днём это получается делать всё быстрее и эффективнее.

Среди прочего, Ноланд способен силой мысли играть в некоторые игры, среди которых Civilization VI. Он рассказал, что у него получается играть в стратегию всё лучше. Ноланд пошутил, что ему нравится такой прогресс, поскольку побеждать своего отца в шахматы каждый раз уже не так весело.

Отвечая на вопросы, мужчина поблагодарил создателей Neuralink за то, что они изменили его жизнь. Ноланд уверен, что нейрочип в будущем поможет очень многим людям.

Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В 2024 году компания впервые имплантировала нейрочип человеку — 29-летнему Ноланду Арбо, парализованному ниже плеч в результате несчастного случая.