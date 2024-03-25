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Первый пациент с&nbsp;имплантом в&nbsp;мозге силой мысли сыграл в игру со своим отцом⁠⁠

Первый пациент с имплантом в мозге силой мысли сыграл в игру со своим отцом⁠⁠

Автор:
25 марта 2024 08:05
Сообщество : Наука
Метки: Neuralink   Видео   Илон Маск   игра   имплант   мозг   наука   
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Парализованный мужчина с чипом Neuralink в мозгу продемонстрировал, как играет с отцом в Mario Kart. 29-летний Ноланд управлял своим персонажем силой мысли.

29-летний Ноланд Арбо с вживлённым чипом от Neuralink смог силой мысли сыграть в Mario Kart вместе со своим отцом. Небольшую запись их совместного заезда показали в ходе мероприятия, организованного нейротехнологической компанией Neuralink.

Ноланд рассказал, что чип позволяет ему чувствовать себя обычным, не парализованным человеком. По словам мужчины, с помощью Neuralink он может выполнять различные задачи на компьютере, причём с каждым днём это получается делать всё быстрее и эффективнее.

Среди прочего, Ноланд способен силой мысли играть в некоторые игры, среди которых Civilization VI. Он рассказал, что у него получается играть в стратегию всё лучше. Ноланд пошутил, что ему нравится такой прогресс, поскольку побеждать своего отца в шахматы каждый раз уже не так весело.

Отвечая на вопросы, мужчина поблагодарил создателей Neuralink за то, что они изменили его жизнь. Ноланд уверен, что нейрочип в будущем поможет очень многим людям.

Neuralink — основанная в 2016 году нейротехнологическая компания со штаб-квартирой в калифорнийском Фримонте и регистрацией в Неваде. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. В 2024 году компания впервые имплантировала нейрочип человеку — 29-летнему Ноланду Арбо, парализованному ниже плеч в результате несчастного случая.

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Метки: Neuralink   Видео   Илон Маск   игра   имплант   мозг   наука   
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1  комментарий
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Ligov 2 часа назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3877 постов (3870 в горячем)

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