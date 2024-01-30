Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

"Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель", - поясняет смысл импланта Маск. Владелец компании уверен, что не за горами будущее, в котором человек с помощью его имплантов сможет стать киборгом, который умеет управлять компьютером или другими гаджетами силой мысли.



