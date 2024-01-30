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Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Автор:
30 января 2024 08:55
Сообщество : Наука
Метки: Neuralink   Telepathy   Ynews   Илон Маск   вживление импланта в мозг   имплант   наука   
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Предприниматель сообщил, что пациент с имплантом жив и чувствует себя хорошо.

Нейротехнологическая компания, владельцем которой является Илон Маск, заявила о первом успешном опыте вживления импланта в мозг человека. Продукт Neuralink называется Telepathy, и как рассчитывают учёные, он позволит человеку силой мысли управлять телефоном и компьютером.


Эти умения здорово пригодятся людям, утратившим конечности. Впоследствии импланты смогут также управлять протезами - в этом случае сфера их использования может существенно расшириться.



"Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель", - поясняет смысл импланта Маск. Владелец компании уверен, что не за горами будущее, в котором человек с помощью его имплантов сможет стать киборгом, который умеет управлять компьютером или другими гаджетами силой мысли.


Стартап Neuralink Маск создал в июле 2016 года, а в мае 2023 г. компания получила получила разрешение регулятора для проведения клинических испытаний на людях. Тогда Neuralink объявила о поиске пациентов-добровольцев с параличом из-за вертикальной травмы спинного мозга.

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Метки: Neuralink   Telepathy   Ynews   Илон Маск   вживление импланта в мозг   имплант   наука   
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4  комментария
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Сначала на макаках потренировались, теперь следующую стадию начали, по превращению человека в обезьяну. Как всегда под лозунгом - За всё хорошее! Предварительно PR-компанию от Марвел по всем экранам откатали, про людей со сверх-возможностями.
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27k
ПаганецЪ 23 минуты назад
В смысле "впервые"?
А до этого что, никого не чипировали?
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