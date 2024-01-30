Компания Илона Маска впервые вживила имплант в мозг человека

Предприниматель сообщил, что пациент с имплантом жив и чувствует себя хорошо.
Нейротехнологическая компания, владельцем которой является Илон Маск, заявила о первом успешном опыте вживления импланта в мозг человека. Продукт Neuralink называется Telepathy, и как рассчитывают учёные, он позволит человеку силой мысли управлять телефоном и компьютером.
Эти умения здорово пригодятся людям, утратившим конечности. Впоследствии импланты смогут также управлять протезами - в этом случае сфера их использования может существенно расшириться.
"Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель", - поясняет смысл импланта Маск. Владелец компании уверен, что не за горами будущее, в котором человек с помощью его имплантов сможет стать киборгом, который умеет управлять компьютером или другими гаджетами силой мысли.
Стартап Neuralink Маск создал в июле 2016 года, а в мае 2023 г. компания получила получила разрешение регулятора для проведения клинических испытаний на людях. Тогда Neuralink объявила о поиске пациентов-добровольцев с параличом из-за вертикальной травмы спинного мозга.
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