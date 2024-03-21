Внешность кошки, грация картошки

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Кошки известны своей ловкостью, грациозностью и великолепно скоординированными движениями. Многие питомцы действительно могут похвастать этими качествами, но бывают и исключения.
Не самый удачный спуск кошки с дерева.
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А так получилось - поскольку веток маловато, а у котов по гладкому стволу проблема спуститься