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Сообщество Без кота и жизнь не та 2165 постов • 506 подписчиков подписаться
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Внешность кошки, грация картошки

Внешность кошки, грация картошки

Автор:
21 марта 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Дерево   Курьезы   Прикол   кошка   спуск   
1370
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Кошки известны своей ловкостью, грациозностью и великолепно скоординированными движениями. Многие питомцы действительно могут похвастать этими качествами, но бывают и исключения.

Не самый удачный спуск кошки с дерева.

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Метки: Видео   Дерево   Курьезы   Прикол   кошка   спуск   
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4  комментария
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7k
Евгений Д Час назад
Все нормально- главное спустился.
А так получилось - поскольку веток маловато, а у котов по гладкому стволу проблема спуститься
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132
михаил 8 минут назад
Панды по всей видимости в породе)))
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33k
Slonyash 21 минуту назад
Смог!
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410
Ви Полчаса назад
Ссылка coub.com
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Себастьян Перейра
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