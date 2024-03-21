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Сообщество Без кота и жизнь не та 2165 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот пытается залезть в маленькую коробку

Кот пытается залезть в маленькую коробку

Автор:
21 марта 2024 07:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Размер   животные   коробка   кот   
1954
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Домашнему коту приглянулась коробка и он захотел в неё залезть. Коробка оказалась маловата, но это ничуть не смутило питомца.

Чтобы поймать котика, не нужно использовать изобретательные ловушки и придумывать хитроумные планы. Достаточно лишь положить коробку. Причем, даже неважно какого размера.

Котейка из ролика, к примеру, очень легко попался на эту ловушку и ничуть об этом не пожалел. А главное, его не смутил ни размер, ни объем коробочки. Несмотря на то, что она была в три раза меньше его самого, проказник изо всех сил пытался в ней уместиться.

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Метки: Видео   Прикол   Размер   животные   коробка   кот   
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hairov Час назад
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Slonyash 22 минуты назад
Такие маленькие коробки - издевательство!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3108 постов (2997 в горячем)

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