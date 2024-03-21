Кот пытается залезть в маленькую коробку

Чтобы поймать котика, не нужно использовать изобретательные ловушки и придумывать хитроумные планы. Достаточно лишь положить коробку. Причем, даже неважно какого размера.

Котейка из ролика, к примеру, очень легко попался на эту ловушку и ничуть об этом не пожалел. А главное, его не смутил ни размер, ни объем коробочки. Несмотря на то, что она была в три раза меньше его самого, проказник изо всех сил пытался в ней уместиться.