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Сообщество Без кота и жизнь не та 2191 пост • 509 подписчиков подписаться
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Кот не оценил шутку хозяина

Кот не оценил шутку хозяина

Автор:
27 марта 2024 08:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   розыгрыш   шутка   
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Хозяин кота позвал питомца на обед, но вместо того, чтобы положить лакомство в миску, сбежал. Этот кот, пожалуй, такую выходку без ответа не оставит.

Время обеда для кошек — самое долгожданное событие дня. Они с большим нетерпением ждут новую порцию вкусняшек в мисочке и очень расстраиваются, если этого не происходит.

Котик из этого видео, к примеру, столкнулся с вопиющей наглостью владельца. Человек позвал его на обед, но вместо того, чтобы положить лакомства в блюдце, сбежал. Возмущению кота не было предела, и это прекрасно видно по его шокированной и недовольной мордочке.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   розыгрыш   шутка   
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4  комментария
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10k
vasilykopkov 48 минут назад
Да не просохнут никогда твои тапки.
И да будешь ты каждую ночь просыпаться от ночного тыгдыка...
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19k
banzai7 6 минут назад
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2k
lyubov 11 минут назад
Ненавижу такие шутки, хозяин решил что это смешно?
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7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Мысли кота: А мой хозяин, оказывается, дурачок....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3577 постов (3541 в горячем)

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