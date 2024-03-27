Кот не оценил шутку хозяина

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Хозяин кота позвал питомца на обед, но вместо того, чтобы положить лакомство в миску, сбежал. Этот кот, пожалуй, такую выходку без ответа не оставит.
Время обеда для кошек — самое долгожданное событие дня. Они с большим нетерпением ждут новую порцию вкусняшек в мисочке и очень расстраиваются, если этого не происходит.
Котик из этого видео, к примеру, столкнулся с вопиющей наглостью владельца. Человек позвал его на обед, но вместо того, чтобы положить лакомства в блюдце, сбежал. Возмущению кота не было предела, и это прекрасно видно по его шокированной и недовольной мордочке.
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