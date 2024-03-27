Кот не оценил шутку хозяина

Время обеда для кошек — самое долгожданное событие дня. Они с большим нетерпением ждут новую порцию вкусняшек в мисочке и очень расстраиваются, если этого не происходит.

Котик из этого видео, к примеру, столкнулся с вопиющей наглостью владельца. Человек позвал его на обед, но вместо того, чтобы положить лакомства в блюдце, сбежал. Возмущению кота не было предела, и это прекрасно видно по его шокированной и недовольной мордочке.