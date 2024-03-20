Как развлекается кот, пока хозяина нет дома

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Кот нашёл чем себя занять пока хозяина не было дома. Он использовал кресло-качалку владельца в качестве аттракциона.
Многим хозяевам очень тяжело расставаться со своими любимцами по утрам из-за работы или других важных дел. Кажется, будто пушистики будут лишь целый день спать и скучать, однако все не так просто. На самом деле они всегда найдут, чем заняться в отсутствии хозяина, и котик из видео яркий тому пример.
Он сел на край кресла--качалки и принялся раскачивать его изо всех сил. В итоге пушистый устроил себе настоящий аттракцион и даже приход владельца ничуть не омрачил развлечение.
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Метки: Видео Прикол животные кот кресло-качалка развлечение
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