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Сообщество Без кота и жизнь не та 2155 постов • 506 подписчиков подписаться
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Как развлекается кот, пока хозяина нет дома

Как развлекается кот, пока хозяина нет дома

Автор:
20 марта 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кресло-качалка   развлечение   
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Кот нашёл чем себя занять пока хозяина не было дома. Он использовал кресло-качалку владельца в качестве аттракциона.

Многим хозяевам очень тяжело расставаться со своими любимцами по утрам из-за работы или других важных дел. Кажется, будто пушистики будут лишь целый день спать и скучать, однако все не так просто. На самом деле они всегда найдут, чем заняться в отсутствии хозяина, и котик из видео яркий тому пример.

Он сел на край кресла--качалки и принялся раскачивать его изо всех сил. В итоге пушистый устроил себе настоящий аттракцион и даже приход владельца ничуть не омрачил развлечение.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кресло-качалка   развлечение   
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