Как развлекается кот, пока хозяина нет дома

Многим хозяевам очень тяжело расставаться со своими любимцами по утрам из-за работы или других важных дел. Кажется, будто пушистики будут лишь целый день спать и скучать, однако все не так просто. На самом деле они всегда найдут, чем заняться в отсутствии хозяина, и котик из видео яркий тому пример.

Он сел на край кресла--качалки и принялся раскачивать его изо всех сил. В итоге пушистый устроил себе настоящий аттракцион и даже приход владельца ничуть не омрачил развлечение.