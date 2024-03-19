Кот не прошёл проверку вестибулярного аппарата

Пушистый герой видео вряд ли собирался становиться космонавтом, но хозяева всё равно решили устроить ему проверку вестибулярного аппарата. Питомца посадили на стул и начали раскручивать.
Чтобы стать космонавтом, нужно тренировать вестибулярный аппарат — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных. Котейка из этого видео вряд ли когда-либо собирался полететь в космос, но хозяева все равно решили устроить ему проверку вестибулярной функции.
И пушистик с треском ее провалил. Котика посадили на стул и стали раскручивать в течение нескольких секунд, что вызвало у бедолаги дезориентацию и потерю равновесия. Хвостатый свалился на пол и не смог сразу же встать на лапки. Что ж. После такого сурового испытания котику придется коготками проверить на прочность любимую мебель хозяев.
Источник:
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Сейчас не стану так кружить и мучать, а в детстве кошак проходил стандартную программу летного допуска космонавтов. Да все проходили: и сам, и кошка, и младшие братья-сестры