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Сообщество Без кота и жизнь не та 2146 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот не прошёл проверку вестибулярного аппарата

Кот не прошёл проверку вестибулярного аппарата

Автор:
19 марта 2024 07:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   вестибулярный аппарат   животные   кот   проверка   
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Пушистый герой видео вряд ли собирался становиться космонавтом, но хозяева всё равно решили устроить ему проверку вестибулярного аппарата. Питомца посадили на стул и начали раскручивать.

Чтобы стать космонавтом, нужно тренировать вестибулярный аппарат — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных. Котейка из этого видео вряд ли когда-либо собирался полететь в космос, но хозяева все равно решили устроить ему проверку вестибулярной функции.

И пушистик с треском ее провалил. Котика посадили на стул и стали раскручивать в течение нескольких секунд, что вызвало у бедолаги дезориентацию и потерю равновесия. Хвостатый свалился на пол и не смог сразу же встать на лапки. Что ж. После такого сурового испытания котику придется коготками проверить на прочность любимую мебель хозяев.

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Метки: Видео   Реакция   вестибулярный аппарат   животные   кот   проверка   
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3  комментария
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1k
surgy 43 минуты назад
Это стандартно у кошек, они и ходят очень забавно.
Сейчас не стану так кружить и мучать, а в детстве кошак проходил стандартную программу летного допуска космонавтов. Да все проходили: и сам, и кошка, и младшие братья-сестры
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
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11k
Алексей 44 минуты назад
Котов нельзя держать на спине и подобным образом испытывать ,потом возникают вопросы как это кошка сама по себе сыграла вниз с балкона
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