Кот не прошёл проверку вестибулярного аппарата

Чтобы стать космонавтом, нужно тренировать вестибулярный аппарат — орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных. Котейка из этого видео вряд ли когда-либо собирался полететь в космос, но хозяева все равно решили устроить ему проверку вестибулярной функции.

И пушистик с треском ее провалил. Котика посадили на стул и стали раскручивать в течение нескольких секунд, что вызвало у бедолаги дезориентацию и потерю равновесия. Хвостатый свалился на пол и не смог сразу же встать на лапки. Что ж. После такого сурового испытания котику придется коготками проверить на прочность любимую мебель хозяев.