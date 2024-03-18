Собака-поводырь переводит хозяина через дорогу

Четвероногий друг человека переводит своего хозяина с нарушением зрения через дорогу, предупреждая приближающиеся машины лаем.
Людям с особенностями приходится достаточно не просто в быту и в жизни в целом. Однако в наше время придумано очень многое, что способно значительно облегчить их жизнь, сделав ее комфортнее. А для людей с нарушением зрения существуют даже не просто помощники, а верные друзья — это собаки-поводыри.
Одного из них показали в этом видео. Он не просто внимательно и аккуратно переводит своего хозяина через дорогу, но и предупреждает приближающиеся машины лаем, убеждается, что они остановились, и только после этого спокойно проводит хозяина. Вот что значит настоящий верный друг.
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