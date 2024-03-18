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Собака-поводырь переводит хозяина через дорогу

Собака-поводырь переводит хозяина через дорогу

Автор:
18 марта 2024 15:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   интересно   поводырь   собака   
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Четвероногий друг человека переводит своего хозяина с нарушением зрения через дорогу, предупреждая приближающиеся машины лаем.

Людям с особенностями приходится достаточно не просто в быту и в жизни в целом. Однако в наше время придумано очень многое, что способно значительно облегчить их жизнь, сделав ее комфортнее. А для людей с нарушением зрения существуют даже не просто помощники, а верные друзья — это собаки-поводыри.

Одного из них показали в этом видео. Он не просто внимательно и аккуратно переводит своего хозяина через дорогу, но и предупреждает приближающиеся машины лаем, убеждается, что они остановились, и только после этого спокойно проводит хозяина. Вот что значит настоящий верный друг.

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   интересно   поводырь   собака   
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3  комментария
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1k
... 50 минут назад
умничка, ответственность выше всяких похвал. Не стыковался с данным видом рабочих собак, но мне они очень импонируют. Это труд титанический, научить собаку работать на замещение чувств других, могут только собаки, им мой поклон.
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684
Zmey8838 6 минут назад
На 99% собаки-поводыри, это ретриверы: лабрадоры и голдены. Умнейшие собаки
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18k
Majul 52 минуты назад
Умница.
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