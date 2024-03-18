Мужчина пытается спасти батут во время шторма

Домовладелец во время сильного шторма отважился выйти на улицу, а всё ради принадлежавших ему батутов.

Подозревая, что собственность может вот-вот унести ветром, мужчина с молотком принялся спешно забивать колышки вокруг одного батута. Как раз в этот момент на заднем плане пролетел второй батут, который всё-таки сумел «совершить побег» через забор. Вот только все надежды на то, что удастся спасти хотя бы первый батут, разбились вдребезги. Очередной порыв урагана доказал, что возня с колышками была напрасной — батут всё-таки отправился в полёт, да ещё и толкнул владельца, повалив его на землю.

Обсуждая несчастный «батутный» случай, комментаторы недоумевают, зачем незнакомцу понадобилось рисковать жизнью и здоровьем. Неужели батуты так ценны и важны?