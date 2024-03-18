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Мужчина пытается спасти батут во время шторма

Мужчина пытается спасти батут во время шторма

Автор:
18 марта 2024 07:30
Метки: Видео   батут   в мире   люди   стихия   шторм   
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Мужчина выбежал во время шторма на улицу, чтобы спасти принадлежавшие ему батуты. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Домовладелец во время сильного шторма отважился выйти на улицу, а всё ради принадлежавших ему батутов.

Подозревая, что собственность может вот-вот унести ветром, мужчина с молотком принялся спешно забивать колышки вокруг одного батута. Как раз в этот момент на заднем плане пролетел второй батут, который всё-таки сумел «совершить побег» через забор. Вот только все надежды на то, что удастся спасти хотя бы первый батут, разбились вдребезги. Очередной порыв урагана доказал, что возня с колышками была напрасной — батут всё-таки отправился в полёт, да ещё и толкнул владельца, повалив его на землю.

Обсуждая несчастный «батутный» случай, комментаторы недоумевают, зачем незнакомцу понадобилось рисковать жизнью и здоровьем. Неужели батуты так ценны и важны?

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Метки: Видео   батут   в мире   люди   стихия   шторм   
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6  комментариев
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39k
АнтонПолднев 18 минут назад
"Омайгат"... Ну куда ж без него...
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46k
Цыц тут у меня 7 минут назад
Расстегнул бы молнии на сетке просто.
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25k
SolomonA 9 минут назад
А не проще было отстегнуть защитную сетку и уменьшить парусность конструкции?
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23k
BiZ 16 минут назад
чудило. надо было с подветренной стороны оставаться и добавлять крючков.. пошел на противоположную сторону зачем-то, которая сама в землю упирается.. вот все и проеьал.
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8k
Vladimir 17 минут назад
Первый пошел ... второй пошел.
Учитывая количество улетающих батутов он не посторонний мужик, а хозяин заведения.
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