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Картина, полностью нарисованная на печатной машинке

Картина, полностью нарисованная на печатной машинке

Автор:
17 марта 2024 10:44
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   искусство   картина   красота   нарисованная на печатной машинке   печатная машинка   удивительно   
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Молодое поколение, наверно, даже ни разу не видело в реальной жизни печатную машинку. Компьютеры и ксероксы вероломно лишили работы целую армию машинисток, которые с утра до вечера самоотверженно стучали пальцами по тугим клавишам. А чего стоила опечатка в конце страницы! Ведь из-за неё приходилось перепечатывать весь текст заново.

Сейчас печатные машинки, наверно, можно увидеть лишь в кино и в музеях. И уж вряд ли у кого-то возникнет необходимость ими воспользоваться по прямому назначению.


Художница дала старым печатным машинкам вторую жизнь. Женщина стала популярной благодаря своим работам, созданным с помощью печатных машинок.


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Метки: Видео   искусство   картина   красота   нарисованная на печатной машинке   печатная машинка   удивительно   
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1  комментарий
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Дмитрий 55 минут назад
Это устройство всегда называлось "пишущая машинка".
Автор, видимо, никогда ею не пользовался, а может и не видел.
Это подтверждается и враньём автора про необходимость перепечатывать страницу с ошибкой. Есть как минимум два стандартных метода исправить опечатку прямо на листе.
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