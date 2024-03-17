Картина, полностью нарисованная на печатной машинке

Молодое поколение, наверно, даже ни разу не видело в реальной жизни печатную машинку. Компьютеры и ксероксы вероломно лишили работы целую армию машинисток, которые с утра до вечера самоотверженно стучали пальцами по тугим клавишам. А чего стоила опечатка в конце страницы! Ведь из-за неё приходилось перепечатывать весь текст заново.