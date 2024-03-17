Картина, полностью нарисованная на печатной машинке

Молодое поколение, наверно, даже ни разу не видело в реальной жизни печатную машинку. Компьютеры и ксероксы вероломно лишили работы целую армию машинисток, которые с утра до вечера самоотверженно стучали пальцами по тугим клавишам. А чего стоила опечатка в конце страницы! Ведь из-за неё приходилось перепечатывать весь текст заново.
Сейчас печатные машинки, наверно, можно увидеть лишь в кино и в музеях. И уж вряд ли у кого-то возникнет необходимость ими воспользоваться по прямому назначению.
Художница дала старым печатным машинкам вторую жизнь. Женщина стала популярной благодаря своим работам, созданным с помощью печатных машинок.
Источник:
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- Картина из тысячи игральных кубиков
Автор, видимо, никогда ею не пользовался, а может и не видел.
Это подтверждается и враньём автора про необходимость перепечатывать страницу с ошибкой. Есть как минимум два стандартных метода исправить опечатку прямо на листе.