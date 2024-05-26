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Парень снял на камеру процесс создания картины нанесением брызг краски на холст

Парень снял на камеру процесс создания картины нанесением брызг краски на холст

Автор:
26 мая 2024 09:29
Метки: Видео   брызг краски   искусство   картина   красота   процесс создания картины   талант   художник   
1298
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1

Процесс создания картины всегда по-своему сложен. И пути, ведущие к итоговому шедевру, у всех разные. Причем порой даже совершенно невероятные.

Например, парень из этого видео выбрал немного нестандартный и, поначалу кажется, небрежный способ создания будущего художественного шедевра. Он наносил на холст краску, просто выливая ее из ведер на холст и подправляя все это специальными инструментами. Что получилось в итоге — смотрите в ролике.

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Метки: Видео   брызг краски   искусство   картина   красота   процесс создания картины   талант   художник   
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394k
Алексей 2 часа назад
ну никуя себе
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−18
berbox Полчаса назад
Ну круто же, правда!?
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25k
Валерий Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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392
Влад 2 часа назад
Да вроде не особо и отличается от того,если бы он кисточкой мазал,а не стряхивал..
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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