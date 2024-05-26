Парень снял на камеру процесс создания картины нанесением брызг краски на холст

Например, парень из этого видео выбрал немного нестандартный и, поначалу кажется, небрежный способ создания будущего художественного шедевра. Он наносил на холст краску, просто выливая ее из ведер на холст и подправляя все это специальными инструментами. Что получилось в итоге — смотрите в ролике.