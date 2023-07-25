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Впечатляющие ландшафтные рисунки швейцарского художника

Впечатляющие ландшафтные рисунки швейцарского художника

Автор:
25 июля 2023 12:47
Сообщество : Искусство
Метки: Saype   Альпы   Видео   Гийом Легрос   искусство   картина   луг   рисунок   фото   художники   
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Швейцарский художник Гийом Легрос, известный под псевдонимом Saype, создаёт интересные ландшафтные рисунки. Вот лишь некоторые из его работ.

Свои рисунки он создаёт краской из воды, мела и древесного угля. Она растворяется естественным путём за несколько дней.

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Метки: Saype   Альпы   Видео   Гийом Легрос   искусство   картина   луг   рисунок   фото   художники   
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1  комментарий
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3k
sers 2 часа назад
Зачем марать землю?
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