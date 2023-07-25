Впечатляющие ландшафтные рисунки швейцарского художника

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Швейцарский художник Гийом Легрос, известный под псевдонимом Saype, создаёт интересные ландшафтные рисунки. Вот лишь некоторые из его работ.
Свои рисунки он создаёт краской из воды, мела и древесного угля. Она растворяется естественным путём за несколько дней.
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