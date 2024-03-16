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Когда выходишь на новые веса, то без подстраховки не обойтись. Это не только спортивная солидарность, но и базовая техника безопасности. Вот, например, девушка решила добавить блинов на приседания со штангой.
Парень вызвался подстраховать коллегу. И не зря! Спас положение в последний момент. Надежно подстраховал!
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Молодец парень, поддерживаю