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Надежно подстраховал

Надежно подстраховал

Автор:
16 марта 2024 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Девушка   Профессиональная поддержка   Спорт   грудь   забавно   
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Когда выходишь на новые веса, то без подстраховки не обойтись. Это не только спортивная солидарность, но и базовая техника безопасности. Вот, например, девушка решила добавить блинов на приседания со штангой.

Парень вызвался подстраховать коллегу. И не зря! Спас положение в последний момент. Надежно подстраховал!

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Метки: Видео   Девушка   Профессиональная поддержка   Спорт   грудь   забавно   
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2  комментария
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1k
surgy 11 минут назад
На его месте должен был быть я


Молодец парень, поддерживаю
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сеньор Леонсио 10 минут назад
Молодец, у него есть стиль!
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