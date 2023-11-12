Черепаха укусила туристку за грудь

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Молодая особа, проводившая свой досуг в искусственном водоёме, в контактном черепашьем аквапарке Нунгви Мнарани, находящемся в населённом пункте Нунгви (остров Занзибар), вынуждена была прервать заплыв.
Приятель любительницы острых ощущений запечатлел поначалу идиллическую картину, когда девица расслаблялась в водоёме и кормила рептилий.
Но одна из черепах водоёма решила попробовать на вкус туристку и укусила её за грудь.
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"Укуси меня за талию!
Укуси меня за грудь!
Укуси меня за ляжку!
Ну, укуси за что-нибудь!"