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Черепаха укусила туристку за грудь

Черепаха укусила туристку за грудь

Автор:
12 ноября 2023 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Девушка   грудь   животные   забавно   укус   черепаха   
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Молодая особа, проводившая свой досуг в искусственном водоёме, в контактном черепашьем аквапарке Нунгви Мнарани, находящемся в населённом пункте Нунгви (остров Занзибар), вынуждена была прервать заплыв.

Приятель любительницы острых ощущений запечатлел поначалу идиллическую картину, когда девица расслаблялась в водоёме и кормила рептилий.


Но одна из черепах водоёма решила попробовать на вкус туристку и укусила её за грудь.


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Метки: Видео   Девушка   грудь   животные   забавно   укус   черепаха   
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2k
Bar Час назад
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248
alx Час назад
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77k
Viktor Час назад
Я бы тоже куснул, нежно.
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214
iskra 2 часа назад
Самец..
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Помнится, был такой старинный романс:
"Укуси меня за талию!
Укуси меня за грудь!
Укуси меня за ляжку!
Ну, укуси за что-нибудь!"
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Такую сиську и куснуть не грех
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Кого-нить кусала водяная черепаха? Если бы укусила по-настоящему - то там кровищи было бы, особенно за нежные места на теле.
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3k
Максим 2 часа назад
Молочка испить захотела
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