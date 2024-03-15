FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1073 поста • 246 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Девушка рассказала, как два года встречается с парнем без близости

Девушка рассказала, как два года встречается с парнем без близости

Автор:
15 марта 2024 09:46
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   бедный парень   без близости   без секса   отношения   
1549
1
1


Перед нами симпатичная девушка, которая выросла с высокими моральными устоями. По её словам, уже два года с парнем у нее нет близости. Но почему? Узнаем в последнем ответе.

Возможно девушка его просто троллит!)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   Девушка   бедный парень   без близости   без секса   отношения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Николай 54 минуты назад
Не понял о чём пост! Всё это не означает что у её парня эти 2 года не было секса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
vasilykopkov 11 минут назад
Думаю, парень просто трахается с другими, а "динамистку" держит про запас "для души".
Да и она тоже давно не девушка, конкретно ему не даёт, цену набивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Игорь Полчаса назад
Мдас... денежки однако любит более этого несчастного....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Aleksandr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 36 минут назад
Да кто ж поверит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 45 минут назад
Так уверенно и не смущаясь говорит о сексе. Хмммм
Возможно, технически, она девственница, но наводит на размышления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 47 минут назад
Если бы до меня где то докопался чел с вопросами, я бы постарался какую то лютую дичь нести что бы стать мемным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей Иванов 51 минуту назад
У меня у знакомого примерно так же. Лет пять встречаются - никакого секса. Он ей платит, чтоб она убралась в квартире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 54 минуты назад
Правильно! Ни дураки, ни дуры не должны размножаться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд
Жизнь после смерти: как павшие киты создают богатые экосистемы на 100 лет вперёд
Набирающие популярность в сообществах
Курт Воннегут — канарейка в шахте⁠⁠
Курт Воннегут — канарейка в шахте⁠⁠
Алёшин’а музыка
Алёшин’а музыка
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#Юмор#авто аварии#история#США#кино#Китай#фильм
#животные#автомобили#люди#аварии#Прикол#Ynews#Автовсячина#природа#подборка#полиция
#в мире#автомир#интересно#ДТП#интересное#кот#Москва#Россия#собака#дети
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба Должен ли мужчина платить на свидании? Должен ли мужчина платить на свидании? Парень испытал постельную выносливость своей девушки Парень испытал постельную выносливость своей девушки Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня Романтические посиделки чуть не закончились поездкой в больницу Романтические посиделки чуть не закончились поездкой в больницу

На что жалуетесь?

Вернуться