Девушка рассказала, как два года встречается с парнем без близости

1549
1
1
Перед нами симпатичная девушка, которая выросла с высокими моральными устоями. По её словам, уже два года с парнем у нее нет близости. Но почему? Узнаем в последнем ответе.
Возможно девушка его просто троллит!)
Источник:
Ссылки по теме:
- Попытка посмотреть фильм с девушкой после тяжелого рабочего дня
- У девушки спросили, чем пломба отличается от реставрации зуба
- Романтические посиделки чуть не закончились поездкой в больницу
- Должен ли мужчина платить на свидании?
- Труднопроизносимые названия исландских городов
Новости партнёров
реклама
Да и она тоже давно не девушка, конкретно ему не даёт, цену набивает...
Возможно, технически, она девственница, но наводит на размышления.