Ёжик купается в ванной

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Чтобы на коже ёжа не образовывался целый рассадник паразитов его нужно периодически купать. Хозяйка ёжика решила показать своего питомца во время водных процедур.
Одаривая чрезмерным вниманием кошечек и собачек, мы незаслуженно забываем, что природа создала еще очень много очаровательных видов животных, например, милых ежиков. Особенно, ежиков, которые плавают, как главный герой этого видео.
Казалось бы, такое обычное действие как купание превращается в сплошное мимими только благодаря тому, кто и как это делает.
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У меня мимиметр в ужасе убежал. Сидит в темном чулане и отказывается выходить.