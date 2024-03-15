Ёжик купается в ванной

Одаривая чрезмерным вниманием кошечек и собачек, мы незаслуженно забываем, что природа создала еще очень много очаровательных видов животных, например, милых ежиков. Особенно, ежиков, которые плавают, как главный герой этого видео.

Казалось бы, такое обычное действие как купание превращается в сплошное мимими только благодаря тому, кто и как это делает.