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Ёжик купается в ванной

Ёжик купается в ванной

Автор:
15 марта 2024 07:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   ванна   животные   купание   ёж   
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Чтобы на коже ёжа не образовывался целый рассадник паразитов его нужно периодически купать. Хозяйка ёжика решила показать своего питомца во время водных процедур.

Одаривая чрезмерным вниманием кошечек и собачек, мы незаслуженно забываем, что природа создала еще очень много очаровательных видов животных, например, милых ежиков. Особенно, ежиков, которые плавают, как главный герой этого видео.

Казалось бы, такое обычное действие как купание превращается в сплошное мимими только благодаря тому, кто и как это делает.

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Метки: Видео   в мире   ванна   животные   купание   ёж   
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3  комментария
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24k
hebpat 2 часа назад
обкакался ёжик от страха, когда понял, что сам выбраться не может, ежи умеют плавать, и не купается он, он не добровольно полез в ванную, а его туда силком опустили
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2k
Dmitry Tarasov Час назад
Охренеть мимими. Обосраться от страха, что не вылезешь из этой ямы, и плавать по ней в тоскливой надежде и собственном дерьме.
У меня мимиметр в ужасе убежал. Сидит в темном чулане и отказывается выходить.
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184
Dima Час назад
садисты, вы б его еще побрили)))
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