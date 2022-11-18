Женщине не очень понравилось гулять с собакой дочери

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Женщина пошла гулять с собакой дочери, однако что-то пошло не так. Результат неудачной прогулки родственница запечатлела на видео.
Отлично погуляли
Заведи собаку, говорили они. Будет весело, говорили они.
Источник:
АНТИФИШКИ
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