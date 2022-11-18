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Женщине не очень понравилось гулять с собакой дочери

Женщине не очень понравилось гулять с собакой дочери

Автор:
18 ноября 2022 12:15
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   грязь   животные   прогулка   пёс   собака   
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Женщина пошла гулять с собакой дочери, однако что-то пошло не так. Результат неудачной прогулки родственница запечатлела на видео.

Отлично погуляли

Заведи собаку, говорили они. Будет весело, говорили они.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   грязь   животные   прогулка   пёс   собака   
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15  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Честно говоря, образ получился достаточно гармоничным.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Во времена Тик Тока не исключено, что постановка. Одежда чистая... а лицо как будто специально намазали.
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21k
BiZ 39 минут назад
заеьали постановы. где-то есть ассоциация постанов, где за постановы платят что ли?
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296
Ivan Shotgun 46 минут назад
Интересно узнать: ради лайков она лицо говном согласилась бы измазать?
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3k
sos1960sos Час назад
Главное, что собака довольна...
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45k
Максим Т. 2 часа назад
А в чем глубокий смысл выкладывать такие видео? Никогда не пойму.
Кому это интересно?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Где же МАМАН теперь помоется ...
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196
Роман Serg2001 Полчаса назад
Да ,только подошву приклеить надо)))
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16k
Александр 2 часа назад
Собакен швайне
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