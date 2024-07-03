Пёс хочет, чтобы хозяйка зашла в бар

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Пёс привык, что хозяин во время прогулки всегда заходит в бар, чтобы выпить пива. В этот раз на прогулку с питомцев пошла хозяйка, и вот что из этого вышло.
Четвероногий друг человека желает, чтобы хозяйка выпила пенного в баре.
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