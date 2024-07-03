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Пёс хочет, чтобы хозяйка зашла в бар

Пёс хочет, чтобы хозяйка зашла в бар

Автор:
03 июля 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   бар   животные   паб   пиво   прогулка   собака   хозяин   
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Пёс привык, что хозяин во время прогулки всегда заходит в бар, чтобы выпить пива. В этот раз на прогулку с питомцев пошла хозяйка, и вот что из этого вышло.

Четвероногий друг человека желает, чтобы хозяйка выпила пенного в баре.

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Метки: Видео   Пёс   бар   животные   паб   пиво   прогулка   собака   хозяин   
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8  комментариев
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12k
МихА 49 минут назад
Вот настоящий друг человека))
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1k
rgubaev 39 секунд назад
Пес в доле с хозяином бара. :-)
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2k
Александр Шевченко 2 минуты назад
У персика там свой профит в виде рёбрышек.
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80k
Viktor 6 минут назад
Сгорел хозяин как швед под Полтавой!
Сам пивасик потреблял, а пёсика вкусняшкой баловал - вот он и хочет в бар.
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13k
Дмитрий 15 минут назад
Пёс алкоголик-горе в семье.)))
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11k
Alex 23 минуты назад
Слушай пса, дура. Он плохого не посоветует.
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23k
homerchik 44 минуты назад
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23k
alexis 48 минут назад
Переселение душ.)))
Ссылка m.youtube.com
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3059 постов (3000 в горячем)

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