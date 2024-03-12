Устройство, которое поможет не засиживаться долго в туалете

Они стране Победу, а что страна в ответ?

Чёткий пост о правильных пацанах

Приключения родителей в декретном отпуске и после

Пост о собачьей привязанности

Что здесь происходит?! Необъяснимая унитазная подборка

Плохо что ли? Хорошо! Суровые мужские берлоги