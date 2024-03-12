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Устройство, которое поможет не засиживаться долго в туалете

Устройство, которое поможет не засиживаться долго в туалете

Автор:
12 марта 2024 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видо   туалет   унитаз   устройство   
1064
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Парень создал странное устройство, которое не позволит долго засиживаться на унитазе. После истечения времени включается вилка и "напоминает" вам, что пора вставать.

Незабываемые ощущения обеспечены.

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Метки: Прикол   Юмор   видо   туалет   унитаз   устройство   
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2  комментария
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Так себе....
Тыкать себя в жопу обосранной вилкой.
Или он её после каждого раза будет разбирать и мыть?
Короче, из серии...
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Алексей Полчаса назад
Помню, на работе знак висел у двери туалета запрет телефонов
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Alex Chebrikov

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