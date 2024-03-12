Устройство, которое поможет не засиживаться долго в туалете

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Парень создал странное устройство, которое не позволит долго засиживаться на унитазе. После истечения времени включается вилка и "напоминает" вам, что пора вставать.
Незабываемые ощущения обеспечены.
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Тыкать себя в жопу обосранной вилкой.
Или он её после каждого раза будет разбирать и мыть?
Короче, из серии...