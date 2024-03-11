Черепахе дали возможность передвигаться по дому на высоких скоростях

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Черепаху положили на уменьшенную копию скейтборда и, как выяснилось, здорово упростили ей жизнь. Животное быстро приспособилось к новшеству и теперь носится по дому хозяина.
У черепашки, похоже, сбылась мечта. Теперь она всегда в центре событий.
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