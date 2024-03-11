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Черепахе дали возможность передвигаться по дому на высоких скоростях

Черепахе дали возможность передвигаться по дому на высоких скоростях

Автор:
11 марта 2024 14:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   скетборд   скорость   фингерборд   черепаха   
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Черепаху положили на уменьшенную копию скейтборда и, как выяснилось, здорово упростили ей жизнь. Животное быстро приспособилось к новшеству и теперь носится по дому хозяина.

У черепашки, похоже, сбылась мечта. Теперь она всегда в центре событий.

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Метки: Видео   Прикол   животные   скетборд   скорость   фингерборд   черепаха   
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3  комментария
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9k
Колорад 43 минуты назад
Да уж, только после таких постов вспоминаешь, что Фишки сайт хорошего настроения!
:D
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1k
САР 15 минут назад
У черепахи в глазах не двоится от таких скоростей?)
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42k
Сергей 20 минут назад
Бедный кошак, кончилась его спокойная жизнь и ведь не сожрёшь эту бронированную бешеную тележку.
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