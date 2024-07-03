Вот это у неё скорость!

1697
1
1
Сотрудница супермаркета заметила, что мужчина готовится совершить дерзкую кражу, и выдернула бутылку из рук воришки со скоростью Флэша.
Вам придется пересмотреть видео несколько раз, чтобы понять как она это сделала.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Бойся красной линии": активная и веселая игра на скорость
- Экстремальная прогулка на катере в Санкт-Петербурге
- Черепахе дали возможность передвигаться по дому на высоких скоростях
- Новая версия игры "крестики-нолики"
- Первый день на новой работе
Новости партнёров
реклама