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Вот это у неё скорость!

Вот это у неё скорость!

Автор:
03 июля 2024 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   ввор   забавно   кража   магазин   продукты   скорость   
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Сотрудница супермаркета заметила, что мужчина готовится совершить дерзкую кражу, и выдернула бутылку из рук воришки со скоростью Флэша.

Вам придется пересмотреть видео несколько раз, чтобы понять как она это сделала.

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Метки: Видео   ввор   забавно   кража   магазин   продукты   скорость   
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Viktor 2 часа назад
Это на кассе делать надо было, а теперь он да другой пойдёт!
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Андрей 14 минут назад
Точно не скажу, но человек может в магазине все карманы набить "добром", но на кассе всё выложить и оплатить, вынос уже кража. Формально женщина не права, закон он не нарушил, если находился в торговом зале.
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Parizhanka
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