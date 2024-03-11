Парень провалился в яму, пытаясь научить собаку прыгать на батуте

Житель Англии играл в саду с собаками и решил научить одну из них прыгать на батуте.
Чарли Бонд подумал, что лучше всего показать все прелести батута на собственном примере, и тут-то 26-летний парень сильно просчитался.
Показывая собаке, как именно нужно прыгать, Чарли порвал покрытие батута и провалился сквозь прореху в вырытую в земле яму. Причём вовсе не сухую яму, а заполненную грязной водой. К счастью, он не пострадал, но, конечно, вымок.
Источник:
Когда Чарли показал своей маме видеоролик, запечатлевший весёлый провал, женщина от души посмеялась, но добавила, что не удивлена. Батуту было уже целых 15 лет — естественно, он не отличался особенной прочностью. Так что сыну стоило бы хорошенько подумать, прежде чем устраивать показательное выступление.
Источник:
- Щенок, который не привык учиться на своих ошибках
- "Щас спою": совместные завывания собаки и её щенят
- Собака примерила танцевальный костюм
- Пёс возмутился обманом со стороны хозяина
- Любопытный пёс попал в комичную ситуацию