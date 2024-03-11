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Парень&nbsp; провалился в яму, пытаясь&nbsp;научить собаку прыгать на батуте

Парень провалился в яму, пытаясь научить собаку прыгать на батуте

Автор:
11 марта 2024 07:37
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Видео   Прикол   Пёс   батут   животные   собака   
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Житель Англии играл в саду с собаками и решил научить одну из них прыгать на батуте.

Чарли Бонд подумал, что лучше всего показать все прелести батута на собственном примере, и тут-то 26-летний парень сильно просчитался.

Показывая собаке, как именно нужно прыгать, Чарли порвал покрытие батута и провалился сквозь прореху в вырытую в земле яму. Причём вовсе не сухую яму, а заполненную грязной водой. К счастью, он не пострадал, но, конечно, вымок.

Когда Чарли показал своей маме видеоролик, запечатлевший весёлый провал, женщина от души посмеялась, но добавила, что не удивлена. Батуту было уже целых 15 лет — естественно, он не отличался особенной прочностью. Так что сыну стоило бы хорошенько подумать, прежде чем устраивать показательное выступление.

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Метки: Англия   Видео   Прикол   Пёс   батут   животные   собака   
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