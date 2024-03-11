Парень провалился в яму, пытаясь научить собаку прыгать на батуте

Чарли Бонд подумал, что лучше всего показать все прелести батута на собственном примере, и тут-то 26-летний парень сильно просчитался.

Показывая собаке, как именно нужно прыгать, Чарли порвал покрытие батута и провалился сквозь прореху в вырытую в земле яму. Причём вовсе не сухую яму, а заполненную грязной водой. К счастью, он не пострадал, но, конечно, вымок.