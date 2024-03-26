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Пёс хорошо проводит время на батуте

Пёс хорошо проводит время на батуте

Автор:
26 марта 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   батут   животные   позитив   собака   
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Хозяин запечатлел своего пса, решившего попрыгать на батуте во дворе. Четвероногий друг человека резвился на батуте словно ребёнок.

Многие взрослые и серьезные люди с радостью забыли бы обо всех делах, если бы внезапно обнаружили у себя во дворе батут. Что уж говорить об игривых песиках. Собакен из этого видео пришел в восторг, когда увидел во дворе дома батут.

Конечно же, он сразу же поспешил испытать его и нисколько не разочаровался. Песелю очень понравилось прыгать на круглой пружинистой штуке, и это сразу видно по его довольной мордахе. Лохматый ребенок повеселился от души.

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Метки: Видео   Пёс   батут   животные   позитив   собака   
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МихА 2 часа назад
ушастый обалдуй
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Сергей 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Aleksei 59 минут назад
..ы-ы-ы ..
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Alex Chebrikov
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