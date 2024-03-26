Пёс хорошо проводит время на батуте

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Хозяин запечатлел своего пса, решившего попрыгать на батуте во дворе. Четвероногий друг человека резвился на батуте словно ребёнок.
Многие взрослые и серьезные люди с радостью забыли бы обо всех делах, если бы внезапно обнаружили у себя во дворе батут. Что уж говорить об игривых песиках. Собакен из этого видео пришел в восторг, когда увидел во дворе дома батут.
Конечно же, он сразу же поспешил испытать его и нисколько не разочаровался. Песелю очень понравилось прыгать на круглой пружинистой штуке, и это сразу видно по его довольной мордахе. Лохматый ребенок повеселился от души.
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