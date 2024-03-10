Опасный трюк ростовского каскадёра Евгения Чеботарёва закончился травмами колена, таза и разбитыми локтями

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Мужчина прыгнул из движущегося кабриолета и хотел, пролетев сквозь салон автобуса, приземлиться обратно в авто, но зацепился ногой и упал.
К счастью, обошлось без серьезных травм и переломов, но мужчина повредил колено, таз и разбил локти.
Я снова разбился. Взял серьезную планку. Да, я разбил все локти, повредил колено, пятку, тазовую часть. Но я знал на что иду! Теперь вы понимаете я хочу стать величайшим каскадером и меня уже нечего не остановит! У самурая есть только путь.
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