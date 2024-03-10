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Опасный трюк ростовского каскадёра Евгения Чеботарёва закончился травмами колена, таза и разбитыми локтями

Опасный трюк ростовского каскадёра Евгения Чеботарёва закончился травмами колена, таза и разбитыми локтями

Автор:
10 марта 2024 10:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Евгений Чеботарев   каскадёр   опасно   падение   травмы   трюк   
1796
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Мужчина прыгнул из движущегося кабриолета и хотел, пролетев сквозь салон автобуса, приземлиться обратно в авто, но зацепился ногой и упал.

К счастью, обошлось без серьезных травм и переломов, но мужчина повредил колено, таз и разбил локти.

Я снова разбился. Взял серьезную планку. Да, я разбил все локти, повредил колено, пятку, тазовую часть. Но я знал на что иду! Теперь вы понимаете я хочу стать величайшим каскадером и меня уже нечего не остановит! У самурая есть только путь.


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Метки: Видео   Евгений Чеботарев   каскадёр   опасно   падение   травмы   трюк   
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14  комментариев
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1k
enotovod991 2 часа назад
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Тварь 5 минут назад
Вот реально, его жизнь - замедленный прыжок из п…ы в гроб. А он ещё его и ускоряет.
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7k
schmubu Полчаса назад
в автобусе сидел чувак с цветами. на свидание ехал?
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Anners 37 минут назад
Из каскадёра постепенно превратился в трэш-блогера.
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1k
BOOMMER452 39 минут назад
Хаарооош!!!!
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11k
Билли 40 минут назад
Скажите этому Ростовскому чуваку который застрял во временах Джеки Чана, что сейчас в фильмах используют графику и постановки и не пускают людей на фарш как раньше, зачем платить людям за травмы и страховки, когда можно использовать программистов и специальные программы. Это в разы дешевле, чем платить какому-то дурачку который умеет сквозь ПАЗик влетать в двери и с крыши падать на машине. Я даже сюжет не могу представить, где понадобится кадр, где чувак гнал на кабрике и влетел в салон ПАЗа! Это что за приключения солевого наркомана?
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62k
Олег 41 минуту назад
этот придурок до сих пор живой? Странно
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148
Артем Петухов Час назад
При уровне развития технологий в кино, не понятно зачем еще нужны каскадеры?
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15k
Vital Idol Час назад
было ж уже, только в длину автобуса летал...
Ссылка vk.com
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93
Аврашалом Маркович Час назад
Это не самурай, а самуд@й какой-то
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2k
Владимир Час назад
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89k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Старик Дарвин просит не останавливаться и получить его премию
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