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В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб

В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб

Автор:
10 марта 2024 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   гольф-клуб   животные   забавно   кенгуру   
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Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Кадры опубликовал на странице в Х игрок Стивен Рош.

Он рассказал, что появление животных не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их не видел. Кенгуру вели себя мирно — не нападали на людей и не повредили само поле.

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Метки: Австралия   Видео   гольф-клуб   животные   забавно   кенгуру   
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