В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб

821
1
1
Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Кадры опубликовал на странице в Х игрок Стивен Рош.
Он рассказал, что появление животных не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их не видел. Кенгуру вели себя мирно — не нападали на людей и не повредили само поле.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тетербол с кенгуру
- Коала оплакивает смерть самки
- Слон впервые увидел снег
- Жрун: трапеза кота с необычного ракурса
- Собака "отомстила" подшутившему над ней хозяину
Новости партнёров
реклама