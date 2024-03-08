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Попробуй не засмеяться: девушки участвуют в забавном челлендже

Попробуй не засмеяться: девушки участвуют в забавном челлендже

Автор:
08 марта 2024 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   девущки   забавно   маска   рот с водой   челлендж   
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Эти девушки решили поднять настроение и себе, и зрителям. Приняли участие в челлендже, который можно назвать "попробуй не засмеяться".

Челлендж провален, но ролик получился милым и смешным - надеюсь, и вам поднимет настроение.

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Метки: Видео   Юмор   девущки   забавно   маска   рот с водой   челлендж   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 42 минуты назад
Это не остановить. Приложение называется зеркало. Уже много тысяч лет в том, или ином виде существует...
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