Попробуй не засмеяться: девушки участвуют в забавном челлендже

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Эти девушки решили поднять настроение и себе, и зрителям. Приняли участие в челлендже, который можно назвать "попробуй не засмеяться".
Челлендж провален, но ролик получился милым и смешным - надеюсь, и вам поднимет настроение.
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